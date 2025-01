Primeiro Festival de Cultura Evangélica de São Cristóvão emociona público

No último sábado (25), o Centro Comercial do Eduardo Gomes foi palco para a reunião da comunidade cristã de São Cristóvão, que aproveitou o primeiro Festival de Cultura Evangélica da cidade para louvar e curtir grandes sucessos musicais. O evento contou com apresentações da renomada cantora Fernanda Brum e dos proeminentes artistas locais Marcelino Santos e Emanuelle Alves e Banda.

O Festival foi realizado pela Prefeitura de São Cristóvão, com apoio da União dos Ministros Evangélicos do Estado de Sergipe (Umese), e integrou o mês de comemoração do aniversário da Cidade Mãe de Sergipe. Contemplando um grande público evangélico, seu principal objetivo é o de promover a união entre manifestações religiosas e fortalecer a diversidade cultural do município.

Para Júlio Nascimento, prefeito de São Cristóvão, é muito importante valorizar a cultura evangélica, pois faz parte de uma comunidade que exerce uma forte presença em todas as áreas da cidade. “Temos muitos evangélicos na cidade, e iniciativas como essa ajudam a implementar e fortalecer uma cultura de paz, promovendo a harmonia entre todas as religiões”, destacou o gestor.

O presidente da Umese municipal, Apóstolo Delfino, ressaltou que o Festival é um marco na história do município. “Pela primeira vez, o município receberá a cantora extraordinária Fernanda Brum. Ouvimos muitos comentários de pessoas ansiosas e cheias de expectativa para vivenciar este grande evento, que é para a glória de Deus”, pontuou.

Atrações

A noite foi iniciada com a tocante apresentação de Emanuelle Alves e Banda, que trouxe ao palco canções clássicas e fez a plateia louvar em conjunto com hinos como “Fico feliz” e “O encontro”. “O intuito dessa festa não é apenas encontrar amigos e ouvir canções bonitas, mas sim celebrar o Senhor”, enfatizou em seu para o público.

Pela segunda vez consecutiva nos festejos cristãos da cidade, Marcelino Santos preparou um repertório variado, com canções que, segundo ele, refletiram uma atmosfera de adoração e celebração. É muito importante termos um espaço como este. Um evento que traz, inclusive, uma cantora nacional, amplia as oportunidades para que possamos proclamar a palavra de Deus, enaltecer Seu nome e mostrar para a população que ainda há esperança em meio às dificuldades”, evidenciou o artista.

Para encerrar a noite com chave de ouro, Fernanda Brum emplacou seus maiores sucessos, agitando e emocionando a plateia. A cantora veterana, com mais de 30 anos de carreira, performou hits como “Espírito Santo” e “Apenas um toque”, que fizeram o público entoar toda a sua voz a cada palavra.

Em sua primeira vez em São Cristóvão, Brum reforçou que a promoção de apresentações públicas e manifestações culturais são ações construídas pela comunidade evangélica desde o início de suas igrejas. “Isso é algo que vem sendo construído há muitos anos, sempre estivemos em busca desse espaço cultural e religioso. Lembro-me de nossos pais e avós, que iam às ruas com seus instrumentos, cantando, pregando e levando a palavra de Deus. Hoje estamos colhendo os frutos dessa geração”, comemorou.

Comércio local

O Festival também incentivou o comércio promovido pelas igrejas locais. A área de alimentação do evento contou com a presença de comerciantes religiosos, que disponibilizaram lanches, doces e bebidas não alcoólicas para a comunidade. “Não desejamos só as boas vendas, mas o sucesso do evento em geral”, contou a comerciante Silvana Alves.

Para o pastor Robson, comerciante representando a Igreja Adventista da Promessa, não havia dúvidas sobre como o Festival da Cultura Evangélica já era um marco fundamental para São Cristóvão. “Muitas pessoas compareceram a este evento. Desejo que tudo seja frutífero, abençoado, e que todos tenham desfrutado do melhor que será oferecido nesta noite”.

Público engajado

A fiel Jeniffer Oliveira era uma das muitas jovens presentes no evento, e compartilhou que sua expectativa ao longo da espera estava a mil. “Antes não acontecia eventos cristãos assim, e eu estou muito feliz por isso, por poder viver essa experiência maravilhosa”, comemorou.

Moradora do bairro Eduardo Gomes há 27 anos, Rose Lima expressou ser gratificante para ela poder louvar junto à sua família e aproveitar para assistir performances tão profundas. “É necessário termos esse encontro com pessoas do nosso ramo evangélico. Só tenho a agradecer, porque isso é edificante para os moradores, independente da religião”, celebrou.

