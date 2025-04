Binho Reforça Cobrança pela Reforma da Praça e do Campo Society no Almirante Tamandaré

O vereador Binho segue firme na luta pela revitalização da praça e do campo society do Conjunto Almirante Tamandaré, no bairro Santos Dumont. A reivindicação, que já é uma demanda antiga da comunidade, foi reforçada nesta semana durante visita à Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), acompanhada de representantes da gestão municipal.

A necessidade da reforma é evidente. O espaço, que deveria servir como ponto de lazer e convivência para crianças, jovens e adultos, atualmente carece de melhorias para garantir segurança e acessibilidade aos moradores.

“A comunidade precisa de um ambiente adequado para a prática esportiva e momentos de lazer. Estamos acompanhando de perto essa demanda e seguiremos cobrando para que essa reforma se torne realidade o quanto antes”, afirmou o vereador Binho.

O compromisso do parlamentar é assegurar que a revitalização da praça e do campo society seja realizada, proporcionando mais qualidade de vida e bem-estar para os moradores do bairro Santos Dumont.

Texto e foto assessoria