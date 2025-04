Ipesaúde realizará 2º Encontro de Pais e Filhos, para fortalecer a conscientização sobre o autismo

Em continuidade ao compromisso com a inclusão e o acolhimento, o Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde) promoverá o 2º Encontro de Pais e Filhos, uma ação especial em alusão ao Abril Azul – mês de conscientização do Autismo. O evento acontecerá no próximo sábado, 12, a partir das 8h30, no Centro de Terapias Integradas Hanna Kauany Teles de Paula, localizado na Rua Tênisson Ribeiro, 530, Bairro Salgado Filho, em Aracaju.

A programação contará com diversas atividades interativas voltadas para as crianças e suas famílias, incluindo oficinas de massinha de modelar, arteterapia, pintura e camarim, proporcionando um ambiente lúdico e acolhedor.

A iniciativa reforça o compromisso do Ipesaúde com o atendimento especializado e o suporte às famílias de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), promovendo momentos de interação, aprendizado e inclusão.

O Centro de Terapias Integradas Hanna Kauany Teles de Paula é a primeira unidade exclusiva para neurodiversidades dentro de um plano de saúde no estado, oferecendo suporte multidisciplinar com profissionais de diversas especialidades, como Neurologia, Psiquiatria, Psicologia, Fisioterapia, Nutrição, Terapia Ocupacional, Psicopedagogia e Neuropedagogia.

Programação do evento

8h30: abertura

9h: acolhimento com Psicólogo

9h30: oficina com pais e filhos (massinha de modelar, arteterapia, pintura, camarim)

