Em luto pela morte do Papa Francisco, Governo de Pacatuba deixa bandeiras a meio mastro

Após a morte do papa Francisco, ocorrida nesta segunda-feira (21), aos 88 anos, o Governo Municipal de Pacatuba reduziu as bandeiras a meio mastro em um gesto de luto pelo falecimento do pontífice.

Primeiro latino-americano a ocupar o posto mais alto do Vaticano, sua simplicidade, autenticidade e amor pelos mais pobres e marginalizados conquistaram o mundo. Em nota oficial, a prefeita de Pacatuba, Iara Martins, lamentou a morte do papa e ressaltou que seu legado deve ser seguido por todos os pacatubenses.

“Amanhecemos mais tristes pois perdemos uma das mais importantes figuras na luta por um mundo mais justo, com mais amor e igualdade. Com sua simplicidade, o papa Francisco conquistou milhões de pessoas ao redor do planeta. Independente de religião, o papa tocou nos corações de todos com a linguagem do amor e da compaixão. Agora cada um de nós tem a missão de continuar seu legado com atos de amor ao próximo, como ele sempre nos ensinou”, disse a prefeita em nota.

Segundo o Vaticano, o papa morreu por causa de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), seguido de um quadro de insuficiência cardíaca irreversível. Francisco ficou internado por mais de um mês, entre fevereiro e março, para tratar uma pneumonia bilateral. Apesar de ter recebido alta, o papa continuava em tratamento em casa e apresentava um quadro de saúde que exigia cuidados.

