GBarbosa reinaugura Eletro Shows em Canindé do São Francisco e Carmópolis

Unidades especializadas em Eletro e Bazar ganharam revitalização da fachada e novo layout interno

A rede GBarbosa reinaugurou nesta semana mais duas unidades Eletro Shows em Sergipe: em Canindé do São Francisco e Carmópolis. Em março, a rede varejista já havia reinaugurado as lojas Eletro Shows dos municípios de Itaporanga, Ribeirópolis, Capela e Carira.

Dedicadas à venda de Eletro e Bazar, elas ganharam diversas melhorias, incluindo nova comunicação visual, pintura da fachada nas cores da marca, valorização da iluminação no salão de vendas e adoção de um layout interno padrão, proporcionando ao cliente uma experiência de compra mais fluida e agradável.

No total, até o momento, 14 Eletro Shows foram reinaugurados na Bahia, em Sergipe e em Alagoas como parte do aniversário de 70 anos do GBarbosa. Além da opção de compra na loja física, o cliente também pode aproveitar as ofertas ativadas no App GBarbosa, parcelamentos especiais no Cartão GBarbosa e comprar online pelo site, com entrega em domicílio.

Texto e foto Shirley Vidal