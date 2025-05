Micro-ônibus da Coopertalse sai sai da pista, capota e deixa feridos na BR-101, em Rosário do Catete

Um micro-ônibus da empresa Coopertalse que fazia linha entre Aracaju e Gararu saiu da pista e capotou, na tarde desta segunda-feira (05), no Km-59 da BR-101 no município de Rosário do Catete.

As informações são de que pelo menos dez pessoas ficaram feridas, foram socorridas e encaminhadas para unidades hospitalares da região.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES) equipes do Samu e do Grupamento Tático Aéreo (GTA) foram acionadas. Segundo a SES, sete vítimas foram classificadas como sem gravidade, uma moderada e uma grave, que foi transferida pelo Grupamento Tático Aéreo (GTA) para o Hospital de Urgência de Aracaju (Huse), em Aracaju.

A PRF informou ainda que uma equipe foi enviada ao local para atender a ocorrência e garantir a segurança no trecho da rodovia.

A cooperativa informou através de nota que uma equipe de sinistros foi deslocada até o local e que está prestando apoio às vítimas. “Estamos à disposição para oferecer todo o suporte necessário”, diz a nota.

A SES informou ainda que sete equipes do Samu também atuaram na ocorrência.

Foto redes sociais