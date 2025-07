51ª edição do programa ‘Sergipe é aqui’ acontecerá em Nossa Senhora do Socorro

O Governo do Estado de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc), realizará na sexta-feira, dia 4, a 51ª edição do programa itinerante ‘Sergipe é aqui’, no município de Nossa Senhora do Socorro. A partir das 8h, os moradores da cidade e de regiões vizinhas terão acesso a atendimentos e serviços ofertados pelas secretarias e órgãos estaduais. Durante todo o dia, a estrutura do programa estará concentrada no entorno da Escola Estadual Jorge Amado e também na sede da Prefeitura local.

A edição contará com mais de 160 serviços gratuitos ofertados à população, em áreas como saúde, cidadania, educação, orientação jurídica, quitação de dívidas e assistência social. Entre os atendimentos estarão a emissão de documentos, exames médicos, vacinação, corte de cabelo, atendimentos do Opera Sergipe, orientações do Procon, serviços para juventude e cadastramento em programas sociais. Além disso, haverá assinatura de ordens de serviço que beneficiarão diretamente o município.