52% do eleitorado de Itabaianinha acredita que Robson será o próximo prefeito

Mais de 52% do eleitorado de Itabaianinha acredita que Robson da Laranja será o próximo prefeito

O que apontam as pesquisas foi ratificado neste sábado, 4, durante a Convenção que do agrupamento que traz Robson da Laranja e Ilzo Baixinho como candidatos a prefeito e vice-prefeito, respectivamente, do município de Itabaianinha.

Com ginásio lotado, a população itabaianinhense compareceu em massa para levar o seu abraço a Robson e a Ilzo e desejar boa sorte nesse início de caminhada.

Os números trazidos pelo Exclusivo Instituto de Pesquisa e Ensino (EIPE), em sua última pesquisa registrada no TRE SE sob o nº 03034/2024, apontam para vitória de Robson da Laranja com 52% dos votos.

Já o candidato da oposição, Eraldo do Frigorífico, é o segundo colocado com 32%, seguido de Zominho Doce Mel com apenas 0,63%, enquanto 15,06% não sabem ou não responderam ao levantamento.