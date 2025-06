HOMEM NÃO ACEITA O FIM DE RELACIONAMENTO COM A EX E MATA A TIROS EX-JOGADOR DE FUTEBOL, EM UMBAÚBA

A policia civil já iniciou as investigações para tentar localizar um homem que matou a tiros o ex-jogador de futebol, Marcelo Alves Carvalho, de 34 anos, conhecido como Marcelo de Mandú.

O crime por ter sido praticado porque o suspeito não aceitava o fim do relacionamento com sua ex e acabou atirando e matando a o ex-jogador.

As informações passadas pela policia civil são de que Marcelo foi morto a tiros na noite desse domingo (08), no município de Umbaúba.

A Polícia Militar informou que está em diligência para tentar localizar o suspeito que, no momento do crime estava acompanhado por outros três homens.

A Polícia Civil de Sergipe informou ainda que o delegado-geral Thiago Leandro designou o Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) para presidir a investigação.

Foto redes sociais