MULHER MORRE E HOMEM FICA FERIDO EM ACIDENTE ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ITABAIANA E CAMPO DO BRITO

Um acidente registrado no inicio da manhã desta segunda-feira (14), deixou uma pessoa ferida e um morto na rodovia que liga os municípios de Itabaiana e Campo do Brito.

As informações são de que a mulher, que estava na garupa da motocicleta, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o condutor do veículo foi socorrido por uma equipe do Samu e encaminhado a um hospital da região.

As causas do acidente ainda são desconhecidas.

Um equipe do IML foi acionado para recolher o corpo. A Policia Civil vai investigar o caso.

Foto redes sociais