Festival Internacional de Cinema em Itabaiana inicia próxima quarta-feira

De 30 de julho a 02 de agosto de 2025, o 4º Festival Internacional de Cinema de Itabaiana (FestCine) ocupa o agreste sergipano, reunindo cineastas, críticos, pesquisadores, estudantes, artistas e o público em geral para viver essa experiência.

Durante quatro dias, a Universidade Federal de Sergipe – Campus Itabaiana se torna o epicentro do maior encontro do cinema do interior sergipano, com 85 filmes de 19 países, exposições, debates com cineastas, painéis e apresentações artísticas. Mais que exibir filmes, o Festival é um espaço de troca de saberes e formação de novas perspectivas, revelando talentos e fomentando uma cena audiovisual no interior de Sergipe.

Com entrada gratuita e programação diversa, o Festival reafirma sua missão de descentralizar o acesso à cultura e ao cinema, aproximando o público de uma produção cinematográfica inquieta e profundamente conectada às transformações sociais e estéticas de nosso tempo. É um lugar onde o cinema é também um motor de mudança.

A cada edição, o Festival propõe um olhar sensível e questionador sobre o fazer cinematográfico. Neste ano, o tema do festival afirma “O Cinema Transforma! “.

A curadoria aposta em filmes que atravessam o público e provocam a pensar na transformação do mundo. “É preciso enxergar a tela como uma janela, onde múltiplas realidades ganham forma, inclusive aquelas que raramente encontram espaço nos circuitos tradicionais. O cinema transforma quando é visto como uma ferramenta de pertencimento e memória”, afirma Andrei Ferreira, coordenador e curador do Festival.

“O FestCine nasceu com o propósito de descentralizar o acesso ao cinema e mostrar que o interior tem potência para dialogar com o mundo. A cada edição, reafirmamos que o cinema é uma ferramenta de transformação social, cultural e humana. Queremos que o público saia do festival não só com novos filmes na memória, mas com novas perguntas e inspirações para transformar suas próprias realidades”, diz o coordenador geral do FestCine, Andrei Ferreira.

O Festival premia obras que se destacam em diversas categorias e homenageia figuras essenciais na trajetória do cinema sergipano, como Moema Pascoini; cineasta, diretora de fotografia, pesquisadora e professora que tem dedicado sua trajetória à preservação do patrimônio audiovisual brasileiro.

O FestCine Itabaiana é mais do que uma mostra, é uma celebração viva de tudo aquilo que o cinema é capaz de mudar. A programação completa pode ser acessada no site (https://www.festcineitabaiana.com/) e nas redes sociais do festival (https://www.instagram.com/festcineitabaiana/ ).

