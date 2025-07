CONSULTA AOS LOCAIS DA PROVA DISCURSIVA DO CONCURSO DE GESTOR GOVERNAMENTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL; CONFIRA

Os candidatos convocados para a prova discursiva do concurso público realizado pelo Governo do Estado para o cargo de especialista em políticas públicas e gestão governamental (EPPGG) já podem consultar, no endereço eletrônico conhecimento.fgv.br/concursos/seadse25, o local de realização do exame, que será aplicado no próximo domingo, 3, em Aracaju.

Conduzido pela Secretaria de Estado da Administração (Sead) e organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), o certame vai selecionar profissionais para o provimento de sete vagas e formação de cadastro reserva do quadro de pessoal da administração estadual.

O concurso para EPPGG de Sergipe, cargo cujo subsídio inicial é de R$ 12,4 mil, está dividido em duas etapas. Na primeira delas, os candidatos são submetidos às avaliações objetiva, discursiva e de títulos.

Na sequência, os classificados na primeira fase, dentro do quantitativo previamente definido, serão convocados para o curso de formação, também de caráter eliminatório e classificatório, que constitui a segunda etapa da seleção.

Instituída pela Lei Estadual nº 4.302/2000, a carreira de EPPGG é típica de Estado e essencial ao aperfeiçoamento da gestão e da governança na administração estadual.

São áreas típicas da atuação dos gestores governamentais, dentre outras, o planejamento governamental, orçamento público, finanças, gestão de pessoas, contratações públicas, patrimônio, elaboração legislativa, gestão de projetos e inovação.

Concursos em andamento

Atualmente, o Governo de Sergipe administra diversos concursos em áreas prioritárias do Estado, como Saúde, Assistência Social, Educação e Segurança Pública. Estão em andamento o primeiro concurso público da história da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania e o maior concurso público para a área médico-hospitalar realizado em Sergipe nos últimos anos, que selecionará profissionais para o provimento de 878 vagas do quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Saúde.

Além dos certames em andamento, a gestão estadual abre nessa quinta-feira, 31, as inscrições do concurso público para o cargo de auditor fiscal tributário, e avança na preparação de outros importantes concursos, dentre os quais estão o do magistério, o da recém-criada carreira de analista educacional e o do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER-SE).

Foto: Ascom Sead