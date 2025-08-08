Bairro Albano Franco receberá força-tarefa contra dengue, zika e chikungunya

Ação visa reduzir o alto índice de infestação do mosquito Aedes aegypti, identificado no último LIRAa

Neste sábado, 9 , das 8h às 12h, o bairro Albano Franco será o foco do terceiro grande mutirão de combate às arboviroses. A ação integra o projeto “Socorro contra a dengue, zika e chikungunya” e contará com a atuação conjunta das Secretarias Municipais da Saúde (SMS) e de Serviços Urbanos (Semsurb).

De acordo com o último Levantamento de Índice Rápido para Aedes aegypti (LIRAa), o bairro Albano Franco apresentou um índice de infestação de 4,9%, considerado de alto risco para surtos ou epidemias. A classificação, que leva em conta a presença de larvas do mosquito transmissor, considera como risco alto os índices superiores a 4,0%.

Durante a força-tarefa, serão realizadas visitas domiciliares, com orientações à população, aplicação de larvicidas, monitoramento e avaliação de áreas críticas, limpeza geral e retirada de entulhos e inservíveis por meio do serviço “cata-treco”.

A ação é coordenada pela Vigilância Epidemiológica, vinculada à Rede da Atenção Primária da SMS. A coordenadora do setor, Viviane Correia, reforça que o objetivo é reduzir drasticamente a infestação do mosquito Aedes aegypti nos bairros com maior incidência. “O Albano Franco apresentou o índice mais alto entre os bairros avaliados. Já conseguimos reduzir os índices em outros locais que também estavam em situação crítica no início do ano, como a Palestina, que passou de 3,7% para 0% após as ações”, afirmou.

O LIRAa é realizado bimestralmente e classifica os níveis de infestação em três categorias: baixo risco (0,0% a 0,9%), médio risco (1,0% a 3,9%) e alto risco (acima de 4,0%). O levantamento é uma ferramenta essencial para o monitoramento e planejamento das ações de combate às arboviroses no município.

O cronograma da campanha seguirá ao longo do ano em outros bairros, de acordo com os dados do LIRAa, garantindo vigilância constante e atuação preventiva. A meta é que, no próximo levantamento, o bairro Albano Franco atinja índice inferior a 1%, enquadrando-se como área de baixo risco.

Foto: Mayra Araújo

Fonte: Assessoria de Comunicação