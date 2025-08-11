Marinha do Brasil abre Radiofarol Sergipe para visitação pública

A Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos de Sergipe (CPSE), convida a população para a visitação pública gratuita ao Radiofarol Sergipe, no próximo sábado (16), das 13h às 17h.

A iniciativa integra as ações em memória dos náufragos dos navios mercantes brasileiros Baependy, Araraquara e Aníbal Benévolo, afundados na costa sergipana em 1942 pelo submarino alemão U-507, durante a Segunda Guerra Mundial.

Em parceria com o Grupo Sergipano de Estudos da Força Expedicionária Brasileira (GRUSEF), será realizada uma exposição especial em alusão aos 83 anos do torpedeamento, permitindo aos visitantes conhecer mais sobre esse episódio marcante da história nacional e regional.

Além da homenagem, o evento oferece à comunidade a oportunidade de explorar as instalações do Radiofarol, compreender suas funções na segurança da navegação e conhecer de perto a atuação da Marinha do Brasil em Sergipe.

Serviço:

Evento: Visitação pública ao Radiofarol Sergipe.

Dia: 16 de agosto de 2025. Horário: 13h às 17h.

Local: Coroa do Meio, Aracaju-SE.

Divulgação: Assessoria de Comunicação Social – Capitania dos Portos de Sergipe, telefones (79) 3711-1609 / 99677-4129

Fonte: Capitania dos Portos – Foto Arthuro Paganini