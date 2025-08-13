Saúde em Socorro avança na logística e amplia atendimentos à população

Secretaria reforça investimentos em medicamentos, exames e especialistas, além de projetar novas linhas de cuidado para 2026

A Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, apresentou um balanço positivo das ações realizadas no primeiro semestre de 2025, destacando avanços na ampliação da oferta de serviços, no fortalecimento da rede de atendimentos e na logística de abastecimento. A secretária municipal da Saúde, Adriana Menezes, afirmou que o crescimento nos atendimentos foi resultado de uma estratégia focada em contratar mais equipes e ampliar a oferta para suprir uma demanda reprimida que existia no município.

Segundo ela, além da expansão das equipes e especialidades, houve um investimento expressivo na aquisição de medicamentos, materiais hospitalares e no pagamento de exames de média e alta complexidade. “Precisamos ampliar nosso espaço logístico para atender essa demanda crescente de saúde dentro do município”, ressaltou.

No comparativo entre o primeiro semestre de 2024 e o mesmo período de 2025, a atenção básica apresentou uma pequena redução nos atendimentos realizados por enfermeiros de 39.006 para 32.280, uma diferença de 6.726 procedimentos a menos. Por outro lado, os atendimentos médicos aumentaram de 82.896 para 87.072, o que representa 4.176 consultas a mais.

Na atenção especializada, o avanço foi significativo. As consultas com especialistas passaram de 24.681 para 30.045 pacientes atendidos, um crescimento de 5.364 pessoas. O número de exames realizados também impressiona: foram 4.872.244 no primeiro semestre de 2025 contra 3.304.388 no mesmo período de 2024, o que significa um aumento superior a 1,5 milhão de procedimentos.

Outro destaque foi a atuação da Carreta do Amor, que chegou à cidade em parceria com o Hospital de Lagarto, e é um projeto itinerante de prevenção e diagnóstico de câncer. Na primeira etapa, realizada entre 27 e 30 de janeiro, a unidade móvel superou a meta inicial de 310 exames, alcançando 384 procedimentos, sendo 184 mamografias e 200 exames de papanicolau (lâminas). Já na segunda etapa, entre 21 de julho e 1º de agosto, foram contabilizados 434 exames, com 319 mamografias e 115 papanicolau.

Em parceria com o Governo do Estado, por meio do programa ‘Enxerga Sergipe’ -– programa que visa devolver a saúde ocular dos sergipanos —, já foram contabilizadas 395 cirurgias de cataratas em apenas dois meses. A saúde também reforçou os procedimentos de pterígio no mês de julho (83), previstos ainda para agosto mais 120 procedimentos.

A secretária também apresentou os próximos passos da gestão, que incluem a criação de linhas de cuidado para garantir o acompanhamento integral do paciente. “Quando um clínico encaminha para o ginecologista, e este identifica uma necessidade clínica ou cirúrgica, queremos assegurar que o município acompanhe todo o processo — do pré ao pós-cirúrgico. Essa organização permitirá que o atendimento seja contínuo, eficaz e com mais equidade”, explicou. A expectativa é que, até o início de 2026, o município alcance um patamar de filas equalizadas, proporcionando um fluxo de atendimento mais equilibrado.

Adriana Menezes reforçou, no entanto, que o sistema de saúde é complexo e nem todas as demandas podem ser atendidas de forma simultânea. “Existem procedimentos que não estão dentro da competência do município ou que têm dificuldades para contratualização. Mas seguimos avançando para garantir que a população tenha acesso a uma rede cada vez mais eficiente e humanizada”, concluiu.

