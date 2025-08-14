Instalação de macromedidor em adutora na Estação de Tratamento deixa dois municípios sem água

A Iguá Sergipe informa que por conta da instalação de um macromedidor na adutora da Estação de Tratamento de Água (ETA), deixa os municípios de General Maynard, Boquim e povoado Olhos D’Água, com abastecimento de água interrompido nesta quinta-feira (14).

A informação passada pela Iguá Sergipe é de que a previsão do retorno do abastecimento seja normalizado a partir das 18h de hoje. Por cota disso, é recomendado pela empresa o uso consciente de água armazenada, evitando desperdícios ou atividades que podem ser adiadas pelos consumidores.

Para mais informações, o consumidor pode ligar para o número 0800 400 4482, pelo site digiigua.igua.com.br ou pelo aplicativo Dig Iguá, disponível nas lojas de app do seu celular.