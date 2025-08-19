Prefeitura de Aracaju abre consulta pública para elaboração do PPA 2026

Visando garantir um processo transparente e participativo na destinação das verbas do município, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), disponibiliza uma consulta pública para a elaboração do Plano Plurianual 2026-2029 (PPA).

O formulário estará disponível para preenchimento da população até a próxima sexta-feira, 22 de agosto, e pode ser acessado clicando aqui. O acesso também está disponível no site oficial da gestão municipal e nas redes sociais.

O Plano Plurianual tem como proposta incluir iniciativas, ações e projetos no plano de metas e objetivos da gestão, a partir do Planejamento Estratégico, e, por meio dele, trabalhar em diversas áreas que beneficiam a população.

“O PPA é a ferramenta que orienta as ações da gestão municipal pelos próximos quatro anos, e abrir essa construção para a participação direta das pessoas garante que o planejamento seja feito de forma democrática e com lisura. O objetivo é ouvir a população, já que esta vive a cidade no dia a dia e conhece mais de perto as suas necessidades. As contribuições recebidas serão analisadas com atenção e poderão se transformar em projetos e políticas públicas que tragam benefícios reais para todos os aracajuanos”, ressaltou o secretário da Seplog, Thyago Silva.

Com a consulta, cada cidadão aracajuano poderá apresentar sugestões que considere importantes para a capital. As contribuições enviadas pelo formulário serão analisadas e poderão ser incorporadas ao projeto do PPA, que será posteriormente encaminhado à Câmara Municipal de Aracaju para apreciação. Todo o processo está sendo coordenado pela Coordenadoria Geral de Orçamento (Cogeor/Seplog).

Diretora da Cogeor, Nathaly Rocha ressalta a importância da participação popular no processo de elaboração do PPA 2026-2029, destacando que esse é o principal instrumento de planejamento governamental de médio prazo.

“O PPA estabelece diretrizes, objetivos e metas para os próximos quatro anos, garantindo a continuidade das políticas públicas e a aplicação dos recursos de forma estratégica. Ao abrir a consulta pública, permitimos que cada cidadão aracajuano apresente sugestões que serão analisadas e poderão integrar o Projeto de Lei do PPA. É uma oportunidade de construir, de forma democrática e transparente, um planejamento alinhado às reais necessidades da cidade, definindo prioridades que farão diferença na vida da população”, pontuou.

A gestão municipal reforça o convite para que a população participe ativamente, enviando suas ideias e sugestões, fortalecendo a construção de um planejamento mais próximo da realidade da cidade e das expectativas dos aracajuanos.

Para participar, acesse o formulário disponível no site oficial da Prefeitura de Aracaju ou diretamente por este link.