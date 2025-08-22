Caso Lael: primeira audiência de instrução acontece no Fórum Gumersindo Bessa em Aracaju

A primeira audiência de instrução do caso sobre a morte do advogado José Lael de Souza Rodrigues Junior, morto a tiros no ano passado está sendo realizada nesta sexta-feira (22) na quinta vara criminal do Fórum Gumersindo Bessa, em Aracaju e é presidida pela juíza Lívia Ribeiro.

A Viúva e outras seis pessoas foram presas por suspeita de participarem do crime.

A viúva, a médica Daniele Barreto, é suspeita de ser a autora intelectual do assassinato, após um processo conturbado de separação com a vítima. Ela está em prisão domiciliar desde o mês de maio deste ano, sendo monitorada por uma tornozeleira eletrônica.

José Lael foi assassinado a tiros no dia 18 de outubro de 2024, na Avenida Jorge Amado, Bairro Jardins, em Aracaju, quando dois homens desceram de uma motocicleta e dispararam contra o carro em que ele estava junto com o filho. Ambos foram baleados e socorridos, mas o advogado não resistiu.

A suspeita também estaria em disputa por conta do controle de uma conta conjunta do casal desde que a médica passou a suspeitar ter sido vítima de um suposto golpe que teria sido aplicado pelo próprio companheiro.

Foto reprodução redes sociais