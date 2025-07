53ª edição do programa ‘Sergipe é aqui’ em General Maynard será na sexta

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc), realiza nesta sexta-feira, 25, a partir das 8h, 53ª edição do programa itinerante ‘Sergipe é aqui’ no município de General Maynard. Os moradores da cidade e de comunidades vizinhas terão acesso a atendimentos e serviços ofertados pelas secretarias e órgãos estaduais.

Durante todo o dia, a estrutura do programa estará concentrada no entorno do Centro de Excelência Profª Maria Conceição Santana. Serão ofertados mais de 160 tipos de serviços gratuitos nas áreas de saúde, cidadania, assistência social, infraestrutura e educação.

Entre os serviços disponíveis estão exames médicos e odontológicos, vacinação, emissão de documentos (CIN, CPF, CNH, ID Jovem), quitação de dívidas; troca de titularidades; vistoria veicular; doação de sangue; cadastro no banco de medula óssea,atendimentos do Procon, orientação jurídica, testes de DNA, acordos de dívidas, oficinas educativas, cadastro para castração de animais, entre outros.