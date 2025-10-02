600 vagas de Call Center Home Office são anunciadas para moradores de Socorro

600 vagas de Call Center Home Office são anunciadas para moradores de Nossa Senhora do Socorro com curso online e contratação remota após experiência.

O secretário do Trabalho e Emprego de Nossa Senhora do Socorro, Adilson Junior, anunciou a abertura de 600 vagas para Call Center Home Office, destinadas aos moradores do município e regiões próximas. A iniciativa é realizada em parceria com a Desenvolve Já e a SETRAB Socorro, oferecendo qualificação profissional e possibilidade de contratação remota.

De acordo com Adilson Junior, a ação tem como objetivo gerar emprego e promover capacitação tecnológica e profissional. “Os moradores de Socorro terão a oportunidade de aprender uma nova função e, em pouco tempo, trabalhar de forma remota, contribuindo para o desenvolvimento econômico local”, disse.

Como se inscrever

O processo seletivo será totalmente online pelo site da Desenvolve Já: https://www.formacaomercadologica.com.br/Home/InscrevaSe.

O curso online terá início em 6 de outubro, será ministrado via Meet e terá duração média de 22 dias. Após 90 dias de experiência, os aprovados poderão trabalhar remotamente no Call Center da cidade.

Requisitos

Ter 18 anos ou mais;

Residir em Nossa Senhora do Socorro ou região próxima;

Possuir computador ou notebook com internet banda larga;

Ter boa comunicação.

O curso oferecerá certificação ao final, e os participantes poderão ser efetivados, garantindo que a iniciativa contribua significativamente para a geração de emprego local.

Fonte: Notícia de Sergipe