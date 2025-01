7ª Edição da Corrida da Amizade da Rede Nunes Peixoto reúne 2 mil participantes em Itabaiana

Itabaiana viveu um domingo de muita alegria com a realização da 7ª edição da Corrida da Amizade, promovida pela Rede Nunes Peixoto. O evento esportivo já tradicional no município bateu recorde de inscrições, reunindo 2 mil participantes de diversas idades e regiões, reafirmando seu sucesso e importância no calendário da esportivo da região.

A Corrida da Amizade também conta com o apoio fundamental de empresas de parcerias, incluindo distribuidoras e marcas de gêneros alimentícios, que colaboraram para enriquecer a experiência dos participantes. Foram montados pontos de hidratação ao longo da trajetória, além de distribuição de frutas, lanches e brindes, promovendo não apenas o bem-estar dos corredores, mas também um verdadeiro momento de integração comunitária.

Ao final, todos os participantes receberam medalhas como forma de reconhecimento pelo esforço e pela adesão à causa da saúde e do bem-estar. Os primeiros colocados em suas categorias foram premiados, reforçando o caráter competitivo saudável da corrida.

De acordo com a organizadora e fundadora da corrida, Simone Peixoto, o evento superou todas as expectativas. “Essa edição foi muito especial para nós. Ver o envolvimento de tantas pessoas e o apoio das empresas parceiras mostra que estamos no caminho certo. A Corrida da Amizade é mais do que um evento esportivo; é um símbolo de união e comprometimento com a comunidade”, destacou Simone da Rede Nunes Peixoto.

A 7ª Corrida da Amizade reafirma o papel da Rede Nunes Peixoto como incentivadora de ações sociais e esportivas em Itabaiana e região, unindo pessoas em prol de um objetivo maior: promover a saúde, o esporte e os laços de amizade que tornam a comunidade ainda mais forte.

Fonte e foto assessoria