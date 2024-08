7º Festival Internacional de Graffiti – Agora é Avera, entre os dias 30 de agosto e 01/09

Entre os dias 30 de agosto e 01 de setembro, o Bairro Santa Maria, em Aracaju, será palco do 7º Festival Internacional de Graffiti – Agora é Avera. O evento, organizado pelo Coletivo Espaço Criativo e promovido pela Central Única das Favelas de Sergipe (Cufa Sergipe) e pela Superintendência da Juventude (Superjuv), busca transformar o cenário urbano por meio da arte e da cultura, promovendo inclusão social e engajamento comunitário.

O festival reunirá artistas de todo o Brasil para fortalecer a identidade cultural da comunidade. A programação inclui murais de grafite, oficinas, debates, e atividades ligadas ao movimento Hip Hop, como batalhas de rima, slam, breaking, além de uma feira de economia criativa e um espaço dedicado às crianças.

Com foco no impacto positivo do grafite nas comunidades periféricas e na valorização das mulheres grafiteiras, o festival também aborda questões de sustentabilidade e educação socioambiental, visando democratizar o acesso à cultura e fomentar o empreendedorismo local.

O Coletivo Espaço Criativo convida todos a participar dessa celebração da arte e da transformação social no Bairro Santa Maria.

Abertura: Centro de Criatividade

Data: 30 de agosto | Horário: Às 18h

Intervenção Santa Maria

Data: 31 de agosto a 01 de setembro

Local: Rua A4, Bairro Santa Maria, Aracaju, SE.

Mais informações: Instagram @coletivoespacocriativo | @cufasergipe

Por Comunicação CUFA Sergipe