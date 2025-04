80ª EDIÇÃO DO WGP DE KICKBOXING EMOCIONA PÚBLICO EM SERGIPE COM NOITE HISTÓRICA DE LUTAS EM ARACAJU

Pela primeira vez, o Ginásio Constâncio Vieira foi palco de uma edição do WGP de Kickboxing, o maior evento da modalidade na América Latina. Com o apoio do Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), a 80ª edição trouxe um verdadeiro espetáculo para centenas de amantes das lutas, reunindo atletas do Chile, Paraguai e de vários estados do Brasil num evento internacional que entrou para a história.

A secretária de Estado do Esporte e Lazer de Sergipe, Mariana Dantas, destacou a importância do evento. “Receber a 80ª edição do WGP em Sergipe é motivo de muito orgulho para nós. Este evento internacional reforça o potencial dos nossos atletas, valoriza o nosso estado e o esporte local e inspira a juventude a sonhar e a conquistar um futuro melhor através do esporte”, enfatiza.

O presidente do WGP Kickboxing, Paulinho Zorello, também comentou emocionado. “Trazer o WGP para Sergipe superou todas as expectativas. A energia contagiante da torcida e o nível dos combates mostraram que o Nordeste tem uma paixão imensa pelo kickboxing. Ficamos muito felizes com a recepção e certamente queremos voltar e continuar este trabalho de expansão do nosso esporte’’, ressalta.

A noite contou com um total de 14 lutas, sendo três decididas por nocaute. Entre os destaques do Undercard, Alexandre Sagat venceu Breno Rodrigues com um nocaute fulminante aos 59 segundos do segundo round, enquanto Vitor Emanuel brilhou ao nocautear Lucas Aquino em apenas 1 minuto e 58 segundos do primeiro round, conquistando a admiração do público e dos especialistas presentes.

Um dos momentos mais emocionantes da noite foi a despedida do experiente lutador sergipano Williames Chacal. No último ato da sua carreira, Chacal enfrentou o paraguaio Misael Chamorro e, após uma apresentação vibrante e cheia de garra, conquistou a vitória por decisão unânime. Chacal foi carregado pelo carinho da torcida, que gritava seu nome com euforia. “É difícil colocar em palavras o que estou sentindo. Obrigado a todos que vieram, que torceram, que me acompanharam nesta trajetória. Terminar com uma vitória, aqui, no meu estado, é algo que vou guardar para sempre no coração”, frisa.

Outros momentos que arrebataram o público foram as lutas dos sergipanos Hugo Nascimento e Paulo Sergipe. Contando com o apoio incondicional da sua família e, em especial, da sua avó Ana Nascimento, de 84 anos, que não conteve a emoção a cada golpe do neto, Hugo mostrou a força do esporte na transformação de sonhos em realidade. Paulo Sergipe também brilhou com uma apresentação contagiante, contando com a torcida efusiva da sua família, que empurrou o lutador durante todos os rounds, num exemplo emocionante de união e superação.

A luta principal coroou uma noite inesquecível. Marcos Teixeira e Gustavo Jones, dois gigantes da modalidade, proporcionaram um espetáculo de técnica e intensidade. No fim, Marcos Teixeira ergueu o cinturão. “Essa conquista é o início de uma nova fase de desafios. Estou com a mesma sensação de quando entrei numa academia pela primeira vez, há 12 anos. Volto para o Paraná com o coração cheio de gratidão e a certeza do dever cumprido. Essa vitória é da minha família, da minha equipe e da minha cidade”, relata.

A vitória de Marcos Teixeira ganhou ainda mais brilho diante das dificuldades superadas. Pouco antes da luta, Marcos precisou interromper os treinos por duas semanas devido a uma lesão. Demonstrando enorme dedicação e espírito de superação, ele retornou aos treinos intensos no próprio dia da luta, tornando sua conquista ainda mais especial e emocionante para todos os presentes.

Entre o público, a torcida contou com presenças ilustres como Eduarda Ronda e Astro da Maldade, astros do MMA, que vibraram intensamente a cada combate e emprestaram ainda mais prestígio e energia à noite inesquecível.

