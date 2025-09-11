85 agentes de Saúde e de combate às endemias concluem capacitação na Barra

Foram 60 horas de capacitação, em cinco encontros que abordaram questões teóricas e práticas sobre a saúde de trabalhadoras e trabalhadores e a identificação de fatores de risco com foco na prevenção dos acidentes laborais. Nesta quinta-feira (11), foi concluída a formação de 85 agentes de Saúde e de combate às endemias da Barra dos Coqueiros, na Grande Aracaju. O curso foi ministrado na Clínica de Saúde Família Santa Luzia e é realizado pela Fundação Estadual de Saúde (Funesa) e Escola de Saúde Pública de Sergipe (ESP-SE), após acordo judicial com o Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE).

O procurador do Trabalho Adroaldo Bispo participou do encerramento das atividades e explicou que a ideia de oferecer essas capacitações surgiu a partir de estudos sobre as atividades no plantio da cana-de-açúcar e de cítricos em Sergipe. “Pequenos produtores e trabalhadores rurais responderam a questionários sobre o meio ambiente do trabalho e os casos de doenças e acidentes relacionados à atividade laboral. O que chamou a atenção é que muitos informaram que o único serviço público presente de forma constante no cotidiano deles era a atuação dos agentes comunitários de Saúde e de combate a endemias”, explicou o procurador.

A partir daí, em parceria com a Universidade Federal de Sergipe (UFS), começou a elaboração de um curso, com conteúdo programático que incluísse temas relacionados à saúde dos trabalhadores, mas também ampliasse o conhecimento dos agentes sobre o combate ao trabalho infantil, tráfico de pessoas e trabalho análogo ao de escravo. “O conteúdo programático foi pensado em tudo isso, porque esses temas são sensíveis e de interesse do MPT. A nossa avaliação é que os agentes comunitários podem contribuir e muito para a efetivação de políticas públicas, porque estão em contato direto com as comunidades”, ressaltou o procurador Adroaldo Bispo.

Denilson dos Santos é agente comunitário de Saúde na Barra dos Coqueiros há três anos e disse que a capacitação ampliou o olhar das equipes que atuam na cidade. “Tudo que aprendemos aqui vamos levar para a nossa atividade diária, visitando as famílias, conhecendo as realidades que, agora, vamos enxergar com um outro olhar, para identificar riscos psicossociais, ergonômicos e biológicos. É um curso que qualifica o nosso trabalho, traz mais dignidade para o nosso serviço e, consequentemente, para a população atendida”, afirmou o agente.

Até agora, cerca de 600 profissionais foram capacitados desde 2023 nos municípios de Lagarto, Canindé de São Francisco, Poço Redondo, Carmópolis, Maruim, Capela, General Maynard, Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão e Barra dos Coqueiros. A próxima capacitação já está confirmada e vai acontecer em outubro. Dessa vez, os agentes que atuam no município de Itaporanga D’Ajuda farão o curso.

O professor da Escola de Saúde Pública, Francisco Santana, espera que essa oportunidade chegue para cada vez mais profissionais da área. “Das atividades educacionais que a ESP realiza durante todo esse tempo, essa é a que mais me realiza. Percebemos, nos agentes, o desejo de conhecimento, de se empoderarem cada vez mais no território onde atuam. O nosso desejo é que essa capacitação chegue aos 75 municípios sergipanos”, afirmou o docente.

