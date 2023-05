8ª edição da Feira Talismã  Mística no próximo sábado

No próximo sábado,dia 27 de maio, das 15:00h às 21:00h, ocorrerá a 8ª edição da Talismã Mística, na praça dos Nacionalistas, no bairro Inácio Barbosa. A feira terá expositores de diversos segmentos: produtos esotéricos e artesanais , livros, leitura de tarô , divulgação de terapias integrativas naturais e holísticas, gastronomia saudável e típica. A partir das 15:30h, o divertimento da criançada ficará por conta da Tia Aninha e sua turma, com pinta -carinhas e a magiqueiro Dr.Bom Quixote de la Graça e um espaço kids. (Por Lucy Rodrigues)

Às 18:00h, Sena in Cantoria nos encantará com a boa música nordestina e um forró pé-de-serra

A Talismã apoiará nesta edição o projeto Gatinhos Cajueiro . Alguns gatinhos estarão para adoção .

A doação de ração para gatos é bem-vinda.

