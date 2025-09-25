8ª edição do Giro Fundat leva serviços e cidadania ao bairro Soledade, em Aracaju

No bairro Soledade, o Espaço da Paz Diácono Paulo André recebeu, nesta quarta-feira, 24, a 8ª edição do Giro Fundat. Realizado das 8h às 12h, o evento promovido pela Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) levou à comunidade uma série de serviços gratuitos.

A ação ofereceu múltiplos benefícios à sociedade, como orientação e inscrição em cursos de qualificação profissional, cadastro de currículos para vagas de emprego, atendimento ao Microempreendedor Individual (MEI), emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), consultoria jurídica nas áreas trabalhista e previdenciária, balcão de empregos, sala do bem-estar com um mutirão da beleza, oficinas gratuitas, a feira gastronômica e de artesanato, organizada por alunos qualificados nos cursos da Fundat.

O projeto contou também com o apoio de parceiros institucionais, como a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), a Fundação Cultural de Aracaju (Funcaju), a Guarda Municipal de Aracaju (GMA) e a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), além de apoio privado, como o Centro de Ensino Liderança e Formação (Celf) e as empresas Natura e Avon.

A presidente da Fundat, Melissa Rollemberg, ressaltou a alegria em poder atender à população por meio do Giro Fundat. “Foi uma satisfação poder acolher esta comunidade, oferecendo entrevistas de emprego, cadastros de currículos, inscrições em cursos, orientações para microempreendedores individuais, além de serviços de regularização e da emissão da Carteira de Identidade, que sempre tem grande procura em todas as edições. Essas iniciativas tem se tornado um verdadeiro facilitador para os cidadãos, e é isso que a Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundat e do Giro, tem proporcionado: cada vez mais dignidade para as pessoas.”

A moradora do bairro Soledade, Mércia Alves, destacou a relevância do evento para os moradores. “Eu vim aproveitar as oficinas que a Fundat ofereceu, principalmente a emissão da Carteira de Identidade, já que enfrentamos muita dificuldade com os agendamentos por falta de vagas. Hoje, graças a Deus e à Fundat, tivemos a oportunidade de resolver isso. Esse trabalho é essencial, porque muitas famílias aqui não têm condições de pagar por serviços como corte de cabelo, sobrancelha ou unha. A Fundat trouxe tudo isso para nós.”

O Giro Fundat é uma realização da Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundat, e tem como objetivo democratizar o acesso a serviços básicos nos bairros. Programas como este evidenciam a dedicação da gestão municipal em promover cidadania e inclusão para toda população aracajuana.

Texto e foto ascom Fundat