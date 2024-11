“8º XIRÊ DA CONSCIÊNCIA NEGRA” COMEÇA NESTA SEGUNDA COM PROGRAMAÇÃO EM ARACAJU E SÃO CRISTÓVÃO

Começa nesta segunda-feira, 25, e segue até a próxima quarta-feira, 27, o “8º Xirê da Consciência Negra”, um dos mais importantes eventos voltados à preservação e valorização da cultura afro-brasileira em Sergipe.

Realizado pelo Ilê Axé Alarokê, o evento ocupa espaços em Aracaju e São Cristóvão, promovendo um verdadeiro encontro de saberes que une memória, ancestralidade e luta contra o racismo religioso.

Com uma programação diversa que inclui mesas de debates, oficinas culturais, espetáculos artísticos e palestras, o Xirê busca reafirmar o papel fundamental das religiões de matrizes africanas na construção do patrimônio cultural e histórico do Brasil. Este ano, o evento também propõe um diálogo direto com representantes do poder público, destacando a importância de políticas públicas que contemplem os direitos das comunidades tradicionais de terreiro.

Um espaço para memória e ação

Na abertura, marcada no auditório do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Sergipe (CODAP/UFS), em São Cristóvão, o público será recebido com o espetáculo de dança “Eleguá”, apresentado pelo Grupo Experimental Afro Contemporâneo. Em seguida, a mesa “Memória e Ancestralidade dos Povos de Terreiro” contará com as participações da iyalorixá Marizete Lessa, da loxa Bárbara Cristina e do babalorixá Everton Pereira. Ainda hoje, será exibido o documentário que celebra os 10 anos do projeto “A Escola Vai ao Terreiro”, fortalecendo o elo entre as comunidades religiosas e o ambiente acadêmico.

Nos dias seguintes, as discussões abordam temas como direitos dos povos de terreiro e o combate ao racismo, com a presença de representantes do poder público e de atuação política, como a procuradora da República Martha Figueiredo e os promotores de Justiça Julival Rebouças e Fausto Valois. Oficinas culturais de dança afro, percussão e turbante, além de espetáculos como Sankofa, também integram a programação, que será levada às escolas e espaços comunitários, aproximando ainda mais o evento das comunidades.

“Um encontro de saberes popular e científico”

Para Danielle Azevedo, uma das organizadoras do evento, o Xirê é mais do que um festival: é um espaço de resistência e troca. “Nos terreiros, sempre houve produção de conhecimento, mas essa riqueza muitas vezes ficava invisibilizada. O Xirê nasceu da necessidade de construir um diálogo entre o saber popular das comunidades de terreiro e o conhecimento acadêmico. É um encontro de força, história e luta. Aqui, as comunidades falam de si, de sua cultura e de sua ancestralidade. E isso é o que torna o evento tão especial: ele é um palco festivo que celebra, denuncia e inspira”, reflete.

A realização do “VIII Xirê da Consciência Negra é viabilizada pelo Edital de Fomento” nº 07/2023 – Demais Linguagens, da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (FUNCAP), com apoio financeiro da Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar Federal nº 195/2022).

PROGRAMAÇÃO

25 de novembro – Auditório do CODAP/UFS

19h – Apresentação cultural: Eleguá – Espetáculo de Dança do Grupo Experimental Afro Contemporâneo.

20h – Mesa de Abertura: Memória e Ancestralidade dos Povos de Terreiro.

Participantes:

Marizete Lessa – Iyalorixá do Abassá São Jorge

Bárbara Cristina – Loxa da Irmandade Nagô Santa Bárbara Virgem

Everton Pereira – Babalorixá do Terreiro São Lázaro

21h30 – Apresentação cultural: Exibição do documentário em homenagem aos 10 anos do projeto A Escola Vai ao Terreiro (Produção: Deloer Jr. e Ramon Diego).

26 de novembro – Auditório do CODAP/UFS

19h – Apresentação cultural: Show Poético com MC Pardal.

20h – Mesa 2: Direitos dos Povos de Terreiro e Combate ao Racismo.

Participantes:

Martha Figueiredo – Procuradora da República

Julival Rebouças – Promotor de Justiça

Fausto Valois – Promotor de Justiça

Geovana Soares – assessora parlamentar da Mandata da deputada estadual Linda Brasil

Meire Mansuet – Delegada de Polícia

27 de novembro – Escola Municipal Gina Franco

14h – Palestra: Educação Antirracista – com Prof. Me. Ramon Diego.

15h – Oficinas culturais:

Dança Afro – Com Michelle Pereira

Percussão – Com Allan Moncorvo

Turbante – Com Nauã Vieira

19h30 – Apresentação cultural: Sankofa – Espetáculo do HECTA Coletivo de Teatro Afro.

Foto: Flávia Daniela

