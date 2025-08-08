9º Encontro de Ufologia e Espiritualidade reúne especialistas dias 8 e 9 de agosto

Palestras serão transmitidas no canal do Centro de Formação Espiritual Águas de Aruanda no YouTube

Pesquisadores das áreas de ufologia e espiritualidade estarão reunidos nesta sexta-feira (8) e sábado (9) para o 9º Encontro de Ufologia e Espiritualidade, evento online e gratuito que contará com a participação de grandes nomes do cenário nacional. A programação abordará temas como fenômenos extraterrestres, práticas espirituais, fitoconsciência, iniciações cósmicas e expansão da consciência.

Não é necessário realizar inscrição prévia. Para acompanhar, basta acessar o canal do Centro de Formação Espiritual Águas de Aruanda no YouTube nos dias e horários indicados.

Com o objetivo de promover um espaço de diálogo entre ciência, espiritualidade e experiências diretas, o evento propõe reflexões sobre o papel da humanidade no universo, os possíveis contatos com outras inteligências e as múltiplas dimensões da realidade.

Voltado a todos que se interessam por espiritualidade, ufologia, ciências alternativas e autoconhecimento, o encontro contará com palestras ministradas por terapeutas, contatados, estudiosos e pesquisadores reconhecidos, que apresentarão diferentes perspectivas sobre os mistérios da existência cósmica e espiritual. Entre os participantes confirmados estão Fábio Dantas, André Dias, Marco Petit e Thyago Avelino.

Confira a programação oficial:

Sexta-feira, 8 de agosto

19h – Fábio Dantas

Tema: Práticas Ancestrais para o Despertar Cósmico

20h – Ehen Lodacos

Tema: Exobiologia: A Vida Fora do Planeta Terra

21h – André Dias

Tema: O Despertar Cósmico entre a Pesquisa Científica e a Experiência Espiritual

Sábado, 9 de agosto

9h – Marco Petit

Tema: Caso Varginha

10h – Ana Cristina Prado

Tema: O Projeto Terra sob a Ótica da Fitoconsciência

11h – Gilda Moura

Tema: O Chamado para a Iniciação Cósmica

Intervalo para almoço

13h – Thyago Avelino

Tema: Entre Dimensões: Memórias de uma Alma Viajante

14h – César Crispim

Tema: A Força Secreta que Move o Universo

15h – Margarete Áquila

Tema: A Realidade Expandida: O Despertar Multidimensional que Transcende os Sentidos

16h30 – Mônica de Medeiros

Tema: A Vida em Marte

17h30 – Shell Y Ann

Tema: Perguntas e Respostas

Texto e foto NV Comunicação