A 5ª edição do Ciclo de Atualização em Nutrição e Produção Animal acontecerá em setembro

O evento mais aguardado do ano pelo agronegócio já tem data marcada para acontecer. A 5ª edição do Ciclo de Atualização em Nutrição e Produção Animal (CANPA) ocorrerá no auditório central da Didática Sete da Universidade Federal de Sergipe, em São Cristóvão, nos dias 17, 18 e 19 de setembro de 2025, onde estarão reunidos grandes nomes nacionais e internacionais que trarão as inovações tecnológicas na área da nutrição, sanidade, análise de mercado, além de outros temas importantes.

Além de trazer o conhecimento técnico a profissionais e estudantes, o evento também tem como objetivo realizar o despertar social, será 100% beneficente, e tudo que for arrecadado será destinado a instituições filantrópicas. O CANPA, que já está em sua quinta edição, está consolidado no calendário do agronegócio brasileiro e foi formatado a partir da pareceria entre a Universidade Federal de Sergipe e empresas ligadas a produção de aves, suínos e bovinos.

O evento irá promover uma discussão sobre o que há de mais recente no conhecimento tecnocientífico da área de aves, suínos e bovinos, visando atualizar os profissionais, estudantes e produtores sergipanos, como explica o gestor da Fazenda Dona Lila e sanitarista do Grupo Frango Asa Branca, Danilo Cardoso. “É um evento extremamente técnico, que aborda todas as fases das cadeias e produtivas do agronegócio tanto para profissionais como para produtores que já atuam na área e, principalmente, para aqueles que desejam conhecer um pouco mais sobre a fascinante cadeia da produção animal. Além de ser uma excelente oportunidade de networking, com a participação de grandes empresas regionais e nacionais que nos apoiam e podem ser contatadas para bons negócios, estágios ou apenas para conhecimento,” enfatizou Danilo Cardoso.

Um dos organizadores do evento e professor do Departamento de Zootecnia, Claudson Oliveira Brito, enfatiza que este ano haverá novidades. “Nesta quinta edição do CANPA, teremos como novidade a discussão sobre a carcinocultura e piscicultura, que estarão em nosso cronograma, além, lógico, das já tradicionais aviculturas, suinocultura e bovinocultura. O CANPA é um evento que vem crescendo ao longo dos anos, e nós queremos trazer conhecimento, porque aquilo que a universidade produz em ciência se transforma em produtos no mercado e em profissionais capacitados, ” explicou o professor Claudson Oliveira Brito.

As inscrições podem ser feitas no site https://canpa2025.sibnas.com.br/

Programação:

17 de setembro de 2025 – Quarta – feira

18h – Credenciamento

19h – Solenidade de Abertura

19h30 – Tendências de mercado e suas oportunidades emergentes

Palestrante: Rodrigo Capella Phitobiotics Brasil/ Aliança Rural

21h30 – Coquetel de abertura

18 de setembro- Quinta-feira

7h – Credenciamento e entrega de materiais

8h45 – Da teoria a Fábrica: Como garantir a qualidade na produção de rações. Palestrante: Verônica Bernardino – FVO Alimentos/ Nutrivet Brasil

9h30 – Fosfato Bicálcico: Mercado, Inovações e Alternativas Sustentáveis na Nutrição Animal . Palestrante: Guilherme Lelis – Mosaic Brasil

Café com bate papo: 10h

10h45 Nutrição de Precisão: Como a Formulação Inteligente de Rações Maximizam os Lucros e a Sustentabilidade. Palestrantes: Ricardo Oliveira – FairFeed/ Zoocamp

11h30 – Atualização sobre os efeitos antinutricionais da soja. Palestrante: Antonio Froilano – Alltech Brasil

Almoço: 12h

14h – Carcinocultura Moderna: Desempenho produtivo, Gestão de riscos e tendências de mercado. Palestrante: Raphael Verâncio – Samaria Rações

14h45 – Piscicultura de Alta Performance: Inovações em Manejo, Nutrição e Sustentabilidade. Palestrante: Eduardo Urbinati – Phibro/Innutri

Café com bate-papo: 15h30

16h – Abate de suínos na prática: o que mudou com a IN 8 e como se adequar com excelência. Palestrante: Marília Roza Cardoso – BRF/Brasmed

16h45 – Suinocultura Eficiente: Os Pilares da Produção de Alto Desempenho. Palestrante: Luiz Felipe Martins – Multiave

17h30 – Ponto Focal do Programa Estadual de Sanidade Avícola

Palestrante: Paulo Henrique -Emdagro Sergipe

19 de setembro de 2025 – Sexta – feira

8h30 – Nutrição eficiente de Bovinos de Corte. Palestrante: Luiz Felipe Artioli – Alitech Brasil

9h15 – Bovinocultura de corte: O papel da gentética na eficiência produtiva e ambiental. Palestrante: Marcus VinIcius Sobral – VS assessoria Genética

Café com bate papo: 10h

10h30 – Poedeiras em gaiolas X Sistema Cage free: Mitos e Verdades. Palestrante: Thiago Dias – Seav Serviços em Avicultura

11h15 – Transição para o Cage-Free: Desafios técnicos, Investimentos e Oportunidades de mercado. Palestrante: Stephanie Vitorio Alves – Granja Faria/ Multiave

Almoço: 12h

14h – Além dos Antibióticos: Estratégias Inovadoras para uma Produção Animal Sustentável e Segura. Palestrante: João do Amor – Oligobasics

14h45 – Produção Animal Livre de Antibióticos: Viabilidade Técnica, Econômica e Comercial. Palestrante: Felipe Pelicione – Usivet

15h30 – O custo maltrata, mas a falta de sanidade mata.

Palestrante: Paulo Rafi – Suiaves

16h15 – Desafios da Produção Animal no Mundo Moderno: Pessoas, Propósito e Produtividade. Palestrante: Vilto Meurer – Oligobasics

Encerramento: 17h

