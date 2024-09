“A construção do viaduto vai desafogar o trânsito”, afirma Airton Martins

Para melhorar a mobilidade urbana e favorecer a retomada do crescimento da Barra dos Coqueiros, o candidato a prefeito Airton Martins (PSD) tem apresentado aos moradores do município uma proposta de construção de um viaduto na entrada da cidade, em substituição à atual rotatória, que não comporta mais o fluxo de veículos.

“Com a construção do viaduto, o trânsito será finalmente desafogado, trazendo mais fluidez e segurança para quem circula por nossa cidade. Este é um passo importante para o desenvolvimento que todos nós merecemos. Vamos em frente, construindo com o povo uma Barra dos Coqueiros mais organizada e eficiente”, defende o candidato.

Durante as últimas caminhadas pelo Prisco Viana, Marivan, Capuã e bairro Baixo, Airton Martins apresentou aos moradores a construção do viaduto como solução para a mobilidade urbana, além da duplicação da rodovia que dá acesso à Pirambu, da duplicação do trecho entre a rotatória do Fórum e a Atalaia Nova, e a construção de uma ponte ligando os povoados Canal e Touro, obras que devem ser realizadas em parceria com os governos Estadual e Federal.

“A população da Barra dos Coqueiros tem crescido e as ações da atual gestão não têm acompanhado esse crescimento. Precisamos trabalhar e buscar as parcerias necessárias com os governos e os parlamentares para realizar obras estruturantes na nossa cidade, que beneficiam a mobilidade urbana e o desenvolvimento social e econômico. Já mostramos nossa capacidade administrativa e vamos fazer muito mais”, afirma Airton Martins.

