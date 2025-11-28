A Luz do Natal: Confira programação completa dos eventos na capital

Levando o clima natalino para toda a capital, a Prefeitura de Aracaju deu início A Luz do Natal, no dia 27, projeto que inclui, além das decorações natalinas espalhadas pela cidade, uma programação repleta de apresentações musicais, atividades culturais e ações sociais. A iniciativa é realizada pela Prefeitura em parceria com a Federação do Comércio de Sergipe (Fecomércio), e a companhia de energia elétrica, Energisa.
Neste ano, A Luz do Natal levará mais de 7 milhões de pontos de luz para toda a capital. Os principais pontos que estão decorados são: parque da sementeira, orla da praia formosa (13 de Julho), orla pôr do sol, arcos da orla de Atalaia, igreja da colina do Santo Antônio e avenida Hermes Fontes. Com destaque para a maior árvore de natal instalada na orla de Atalaia e para a casa do Papai Noel na Praia Formosa.
A programação da Luz do Natal conta com apresentações de corais e espetáculos teatrais e desfiles natalinos. Além da 9ª edição do “Natal das Famílias”, projeto desenvolvido também em parceria com a Fecomércio, que acontece no Centro Histórico de Aracaju.
Confira a programação:
Cantata de Natal:
Datas: 5, 12 e 19 de dezembro
Horário: 16h
Local: Palácio-Museu Luiz Antonio Barreto | Praça General Valadão, Centro.
Atrações:
Coral Vivace
Auto de Natal do Grupo Raízes
Coral da Escola de Artes Valdice Teles
Coral Terceira Visão (ADEVISE)
Natal Sem fome
Datas: 21 de dezembro
Horário: a definir
Local: Gonzagão, Conjunto Augusto Franco.
Desfiles ‘A Luz do Natal’
28/11 – Parque da Sementeira;
05/12 – Calçadão da Praia Formosa (Próximo ao Mirante);
12/12 – Orla de Atalaia;
14/12 – Praça dos Capuchinhos;
19/12 – Bugio;
20/12 – Bairro 17 de Março (próximo à maternidade, na praça construída pelo BID)
23/12 – Praça do Francão, no conjunto Augusto Franco.
Natal das Famílias
Data: 1º de dezembro de 2025 a 4 de janeiro de 2026
Local: Praça Fausto Cardoso, Centro de Aracaju
01/dez – Segunda-feira
17h: Apresentação Musical – Criar Sesc
19h: Grupo Vocal Sirius
02/dez – Terça-feira
18h às 18h30: Colégio Adventista de Aracaju
19h: Coral Infanto-Infantil do Centro de Estudos do Triunfo do Saber
03/dez – Quarta-feira
17h às 18h: Coral Sesc Juventudes
18h30: Apresentação do 2º período A e B – Escola Socorro
19h: Apresentação do 5º ano A e B – Escola Socorro
04/dez – Quinta-feira
17h às 17h30: Dança Prev & Coral Sergipe Previdência
18h: Apresentação do 5º ano A – Escola Aracaju
18h30: Apresentação do 5º ano B – Escola Aracaju
19h: Apresentação do 5º ano C – Escola Aracaju
20h30: Forró do Marcelino
05/dez – Sexta-feira
17h às 20h30: Vitrine Literária
06/dez – Sábado
17h: Coral IPJO
18h às 18h30: Banda Musical Nossa Sra do Rosário
19h: Seja Luz – Daniel Renno
07/dez – Domingo
18h às 18h30: Academia Insaltos
19h: Arcanjos
20h30:Jailson do Acordeon
08/dez – Segunda-feira
17h às 19h: Max Produções & Cantores Evangélicos
20h30: Nurimar Pereira
09/dez – Terça-feira
17h às 17h30:Banda Jovem Sesc
18h às 19h: Coral Sesc Nova Vida e Sesc Juventudes
20h30: Sílvio Soul
10/dez – Quarta-feira
17h30 às 18h: Sesc Dança – Apresentação
19h: Hilton e Thalita
20h30: Matheus Andrade
11/dez – Quinta-feira
17h30 às 18h: Sesc Dança – Apresentação
19h: Coral Canto Fraterno da Maçonaria
12/dez – Sexta-feira
17h às 17h30: Coral Mulheres de Peito
18h: Coral Vozes do Amanhã de Riachuelo
19h: Coral – Igreja Sião
20h30: Luck Black
13/dez – Sábado
19h: Gabriel Diau
20h30: Rebecca Melo
14/dez – Domingo
17h às 17h30: Ministério Nova Geração
18h: Claudia Lima – Saxofonista
19h: Eli Campos
20h30: Wagner Lima
16/dez – Terça-feira
17h30 às 18h: Coral Sesc Nova Vida
19h: Em Cena Dança e Arte
20h30: Banda Orquestral 79
17/dez – Quarta-feira
17h às 17h30: Orquestra Polimusic
18h às 18h30: Coral Sesc Juventude Jôs
19h: Sesc Jovens Monitores
20h30: Laressa Abreu
18/dez – Quinta-feira
17h às 17h30: Dança Prev & Coral Prev Sergipe Previdência
18h às 18h30: Coral Sintonia
19h: Grupo Vocal IEAD Setor 01
20h30: Pavio do Forró
19/dez – Sexta-feira
17h: Verônica Silva
18h às 18h30: Cia de Dança Carpediem
19h: Coral Canto Fraterno da Maçonaria
20h30: Papudo Gil
20/dez – Sábado
18h às 18h30: Sambadeiras Mangaliza – Instituto Mangaliza
19h: Filarmônica Dom José Palmeira Lessa
20h: Sociedade Musical Lira N.S. da Purificação – Capela/SE
21/dez – Domingo
17h às 17h30: Afro Maria Tambor
18h às 18h30: Penerou o Xerém
19h: Luanna Fraga
20h30: Padre Jonathan
22/dez – Segunda-feira
19h às 20h30: Natal Quadrangular
23/dez – Terça-feira
17h às 18h30: Orquestra Esperança – LarInfantil Cristo Redentor
19h: Ewerton Melo
20h30: Grupo Parafolclórico Cangaceiros do Sertão
24/dez – Quarta-feira (sem programação)
25/dez – Quinta-feira
20h30:Junior do Cavaco
26/dez – Sexta-feira
18h ás 18h30: Grupo das Mangabeiras
19h: Thais Helena
20h30: Dioguinho
27/dez – Sábado
17h às 17h30:Banda Sons de Jubilu
19h: Wodia Damares
20h30: Yanderson
28/dez – Domingo
18h ás 18h30: Coletivo Artístico Jovens Dramáticos
19h: Torugo Teles
20h30: Fábio Lima
30/dez – Terça-feira
20h30h: Concerto Lírico Popular de Natal – Tenor Gustavo Mattos
02/jan – Sexta-feira
19h: Marcos Simões
20h30: Sena
03/jan – Sábado
19h:Jorge Bahia
20h30: Zeq Oliver
06/jan – Terça-feira
19h: Geo Cantor
20h30: Ronise Ramos
Foto: Karla Tavares/Secom PMA