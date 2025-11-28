A Luz do Natal: Confira programação completa dos eventos na capital

Levando o clima natalino para toda a capital, a Prefeitura de Aracaju deu início A Luz do Natal, no dia 27, projeto que inclui, além das decorações natalinas espalhadas pela cidade, uma programação repleta de apresentações musicais, atividades culturais e ações sociais. A iniciativa é realizada pela Prefeitura em parceria com a Federação do Comércio de Sergipe (Fecomércio), e a companhia de energia elétrica, Energisa.

Neste ano, A Luz do Natal levará mais de 7 milhões de pontos de luz para toda a capital. Os principais pontos que estão decorados são: parque da sementeira, orla da praia formosa (13 de Julho), orla pôr do sol, arcos da orla de Atalaia, igreja da colina do Santo Antônio e avenida Hermes Fontes. Com destaque para a maior árvore de natal instalada na orla de Atalaia e para a casa do Papai Noel na Praia Formosa.

A programação da Luz do Natal conta com apresentações de corais e espetáculos teatrais e desfiles natalinos. Além da 9ª edição do “Natal das Famílias”, projeto desenvolvido também em parceria com a Fecomércio, que acontece no Centro Histórico de Aracaju.

Confira a programação:

Cantata de Natal:

Datas: 5, 12 e 19 de dezembro

Horário: 16h

Local: Palácio-Museu Luiz Antonio Barreto | Praça General Valadão, Centro.

Atrações:

Coral Vivace

Auto de Natal do Grupo Raízes

Coral da Escola de Artes Valdice Teles

Coral Terceira Visão (ADEVISE)

Natal Sem fome

Datas: 21 de dezembro

Horário: a definir

Local: Gonzagão, Conjunto Augusto Franco.

Desfiles ‘A Luz do Natal’

28/11 – Parque da Sementeira;

05/12 – Calçadão da Praia Formosa (Próximo ao Mirante);

12/12 – Orla de Atalaia;

14/12 – Praça dos Capuchinhos;

19/12 – Bugio;

20/12 – Bairro 17 de Março (próximo à maternidade, na praça construída pelo BID)

23/12 – Praça do Francão, no conjunto Augusto Franco.

Natal das Famílias

Data: 1º de dezembro de 2025 a 4 de janeiro de 2026

Local: Praça Fausto Cardoso, Centro de Aracaju

01/dez – Segunda-feira

17h: Apresentação Musical – Criar Sesc

19h: Grupo Vocal Sirius

02/dez – Terça-feira

18h às 18h30: Colégio Adventista de Aracaju

19h: Coral Infanto-Infantil do Centro de Estudos do Triunfo do Saber

03/dez – Quarta-feira

17h às 18h: Coral Sesc Juventudes

18h30: Apresentação do 2º período A e B – Escola Socorro

19h: Apresentação do 5º ano A e B – Escola Socorro

04/dez – Quinta-feira

17h às 17h30: Dança Prev & Coral Sergipe Previdência

18h: Apresentação do 5º ano A – Escola Aracaju

18h30: Apresentação do 5º ano B – Escola Aracaju

19h: Apresentação do 5º ano C – Escola Aracaju

20h30: Forró do Marcelino

05/dez – Sexta-feira

17h às 20h30: Vitrine Literária

06/dez – Sábado

17h: Coral IPJO

18h às 18h30: Banda Musical Nossa Sra do Rosário

19h: Seja Luz – Daniel Renno

07/dez – Domingo

18h às 18h30: Academia Insaltos

19h: Arcanjos

20h30:Jailson do Acordeon

08/dez – Segunda-feira

17h às 19h: Max Produções & Cantores Evangélicos

20h30: Nurimar Pereira

09/dez – Terça-feira

17h às 17h30:Banda Jovem Sesc

18h às 19h: Coral Sesc Nova Vida e Sesc Juventudes

20h30: Sílvio Soul

10/dez – Quarta-feira

17h30 às 18h: Sesc Dança – Apresentação

19h: Hilton e Thalita

20h30: Matheus Andrade

11/dez – Quinta-feira

17h30 às 18h: Sesc Dança – Apresentação

19h: Coral Canto Fraterno da Maçonaria

12/dez – Sexta-feira

17h às 17h30: Coral Mulheres de Peito

18h: Coral Vozes do Amanhã de Riachuelo

19h: Coral – Igreja Sião

20h30: Luck Black

13/dez – Sábado

19h: Gabriel Diau

20h30: Rebecca Melo

14/dez – Domingo

17h às 17h30: Ministério Nova Geração

18h: Claudia Lima – Saxofonista

19h: Eli Campos

20h30: Wagner Lima

16/dez – Terça-feira

17h30 às 18h: Coral Sesc Nova Vida

19h: Em Cena Dança e Arte

20h30: Banda Orquestral 79

17/dez – Quarta-feira

17h às 17h30: Orquestra Polimusic

18h às 18h30: Coral Sesc Juventude Jôs

19h: Sesc Jovens Monitores

20h30: Laressa Abreu

18/dez – Quinta-feira

17h às 17h30: Dança Prev & Coral Prev Sergipe Previdência

18h às 18h30: Coral Sintonia

19h: Grupo Vocal IEAD Setor 01

20h30: Pavio do Forró

19/dez – Sexta-feira

17h: Verônica Silva

18h às 18h30: Cia de Dança Carpediem

19h: Coral Canto Fraterno da Maçonaria

20h30: Papudo Gil

20/dez – Sábado

18h às 18h30: Sambadeiras Mangaliza – Instituto Mangaliza

19h: Filarmônica Dom José Palmeira Lessa

20h: Sociedade Musical Lira N.S. da Purificação – Capela/SE

21/dez – Domingo

17h às 17h30: Afro Maria Tambor

18h às 18h30: Penerou o Xerém

19h: Luanna Fraga

20h30: Padre Jonathan

22/dez – Segunda-feira

19h às 20h30: Natal Quadrangular

23/dez – Terça-feira

17h às 18h30: Orquestra Esperança – LarInfantil Cristo Redentor

19h: Ewerton Melo

20h30: Grupo Parafolclórico Cangaceiros do Sertão

24/dez – Quarta-feira (sem programação)

25/dez – Quinta-feira

20h30:Junior do Cavaco

26/dez – Sexta-feira

18h ás 18h30: Grupo das Mangabeiras

19h: Thais Helena

20h30: Dioguinho

27/dez – Sábado

17h às 17h30:Banda Sons de Jubilu

19h: Wodia Damares

20h30: Yanderson

28/dez – Domingo

18h ás 18h30: Coletivo Artístico Jovens Dramáticos

19h: Torugo Teles

20h30: Fábio Lima

30/dez – Terça-feira

20h30h: Concerto Lírico Popular de Natal – Tenor Gustavo Mattos

02/jan – Sexta-feira

19h: Marcos Simões

20h30: Sena

03/jan – Sábado

19h:Jorge Bahia

20h30: Zeq Oliver

06/jan – Terça-feira

19h: Geo Cantor

20h30: Ronise Ramos

Foto: Karla Tavares/Secom PMA