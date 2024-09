“A nossa candidatura a prefeita atende ao apelo da população de Japaratuba”, afirma Sizi

A candidatura a prefeita de Japaratuba de Sizi da Saúde (PT) está se fortalecendo a cada ato realizado, mostrando o desejo de mudança da população do município. Vereadora por três mandatos, Sizi busca agora um mandato no Executivo para promover uma gestão que olhe mais para o lado social e que esteja mais próxima dos cidadãos.

Ela tem como companheiro de chapa o ex-vereador Rui Brandão. “A nossa candidatura atende ao apelo da população de Japaratuba, que está cansada do coronelismo político em nossa cidade. Com o apoio do povo, vamos vencer essa eleição e promover um tempo no município, com uma gestão mais humana”, afirma Sizi.

Segundo a candidata, o seu projeto representa a Japaratuba que o povo quer. “Com uma gestão que esteja mais próxima das pessoas. E que seja aberta ao diálogo para ouvir as demandas da população e adotar as medidas necessárias para que sejam solucionadas. Esse é o meu compromisso com os homens e mulheres de Japaratuba”, enfatizou Sizi.

“Essa escolha é mais que uma decisão política, é um compromisso com o futuro que sonhamos para nossa cidade. A ‘Japaratuba que o povo quer’ é mais do que um objetivo, é a nossa missão, e estamos todos unidos por esse propósito. A mudança começa com cada um de nós e, juntos, faremos história”, ressalta Sizi.

CS Assessoria & Comunicação