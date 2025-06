A popó mais amada do Brasil aterrissa em Aracaju com o show ‘Top 10 da Galinha Pintadinha’

A personagem mais querida do universo infantil chega ao RioMar Aracaju para encantar toda a família com um espetáculo repleto de música, diversão e magia. No dia 21 de junho, às 15h, o shopping recebe o show inédito e oficial ‘Top 10 da Galinha Pintadinha’, dentro da programação especial em celebração ao São João.

A apresentação acontece no Rancho RioMar, espaço temático localizado na área externa do shopping, com acesso gratuito. Para ter acesso ao evento, o cadastro no App RioMar Aracaju e a doação de 1kg de alimento devem ter sido realizados previamente. Toda a arrecadação será destinada ao programa Mesa Brasil, reforçando o compromisso social do evento.

O espaço conta com uma megaestrutura preparada para receber toda a família com conforto e comodidade. O Rancho oferece cadeiras, banheiros climatizados, área acessível para PcD, intérprete de Libras e empréstimo de abafadores de ruídos para pessoas com sensibilidade auditiva. Essa é uma oportunidade imperdível para curtir um momento mágico em clima de São João, ao lado da Galinha Pintadinha e sua turma pra lá de animada!

Sobre o espetáculo ‘Top 10 da Galinha Pintadinha’

O novo show é comandado por uma carismática MC, que brilha como cantora e apresentadora, conduzindo o público por uma seleção especial dos maiores sucessos musicais da Popó. No palco, a Galinha Pintadinha e seus personagens encantam ao vivo, em uma performance cheia de cores, música e diversão. O espetáculo ainda faz uma divertida homenagem aos programas de rádio e TV de auditório dos anos 90, com uma boa dose de nostalgia para os adultos e muita alegria para as crianças.

Sobre a Galinha Pintadinha

A Popó mais querida do Brasil é um verdadeiro fenômeno entre gerações. Com 18 anos de trajetória, a Galinha Pintadinha segue conquistando corações no Brasil e ao redor do mundo, sempre inovando na forma de comunicar, ensinar e entreter.

No Spotify, é líder absoluta na categoria infantil, com cerca de 1,5 milhão de ouvintes mensais. Já no YouTube, soma mais de 44 milhões de inscritos e impressionantes 38 bilhões de visualizações, consolidando-se como um dos canais mais acessados da plataforma.

