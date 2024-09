“A população confia em nosso projeto para promover um novo tempo”, afirma Sizi da Saúde

Um grande ‘Buzinaço da Liberdade’, foi realizado pela candidata a prefeita de Japaratuba, Sizi da Saúde (PT), e o seu candidato a vice, Rui Brandão, no último domingo, 8. A carreata partiu do povoado São José e seguiu para a sede do município, onde percorreu diversas ruas. No trajeto, diversas manifestações populares de apoio à candidatura que representa a Japaratuba que o povo quer.

“O nosso buzinaço parou as ruas de São José e Japaratuba, tudo isso de forma espontânea. A recepção em cada esquina, em cada calçada, em cada janela, em cada varanda foi de arrepiar. Mostrou que a galera vermelha está mais viva do que nunca e vem pra vencer”, afirmou Sizi.

A candidata ressaltou ainda que o ato foi mais uma demonstração de que os japaratubenses querem mudança. “Tanto que a nossa campanha é que mais cresce a cada dia. A população confia em nosso projeto para promover um novo tempo em Japaratuba, com uma gestão que cuide dos cidadãos, mantendo o diálogo constante”, ressaltou Sizi.

O ‘Buzinaço da Liberdade’ contou a participação ministro Márcio Macedo, do ex-deputado Valadares Filho e do coordenador de campanha, Valdir Neguinho. “É uma nova Japaratuba que está nascendo. No rosto das pessoas está estampado o desejo de mudança. E chegou a hora. Japaratuba vai ter uma prefeita do time de Lula. É Sizi, é 13”, enfatizou Márcio Macedo.

“A energia nas ruas na passagem da grande carreata de nossa candidata a prefeita, Sizi, foi incrível, mostrando o entusiasmo e a força de Sizi em Japaratuba. Com fé e determinação, seguimos firmes rumo à vitória”, pontuou o ex-deputado federal, Valadares Filho.

CS Assessoria & Comunicação