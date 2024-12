A Realidade no Sertão: O clamor por água que persiste há décadas

A situação no Sertão sergipano segue crítica para os moradores e produtores rurais. O motivo? A falta de água. Há décadas, o sertão grita por socorro e o clamor é claro: “Queremos água”. A escassez não afeta apenas o consumo humano, mas também o abastecimento do plantio e do rebanho bovino, comprometendo a sobrevivência das famílias e a economia local.

O ex-deputado Heleno Silva, que tem visitado as feiras livres da região, tem ouvido de perto o desespero de milhares de moradores. “É impressionante o sofrimento do povo. Uma carrada d’água custa, em média, R$ 400,00. A água da Deso infelizmente não chega até os povoados. Existem os canos, mas a água não chega”, relata Heleno. Essa crise exige ação imediata e soluções sustentáveis para garantir o direito à água e à vida. As cidades que fazem parte do alto sertão sergipano são as que enfrentam uma realidade ainda mais alarmante.

O Sertão é a bacia leiteira que gera emprego e renda para milhares de famílias. Um produtor de leite com em média 50 vacas, está gastando cerca de R$ 4.000,00 por semana para manter seu rebanho vivo, com produção mínima. Precisamos que as forças políticas, em todos os níveis, se unam e ajudem o povo do Sertão a enfrentar o fenômeno da seca que assola nossa terra.

A Defesa Civil Nacional e o Governo Federal precisam atuar com urgência. É hora dos parlamentares de Sergipe se unirem e chamar a atenção de Brasília para o que está acontecendo em nosso estado.

Texto e foto assessoria