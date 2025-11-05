ABASTECIMENTO POR CARROS-PIPA GARANTE ÁGUA REGULAR ÀS FAMÍLIAS QUE VIVEM EM ASSENTAMENTOS DE LAGARTO

Por muitos anos, a lavradora Rosilda Cardoso de Souza conviveu com a incerteza de quando teria água em casa. Sua rotina se resumia em pedidos, espera e improviso para conseguir encher baldes, galões e reservatórios, especialmente nos períodos de seca. “Antes, os carros eram poucos e não dava para abastecer todas as famílias. Quando faltava, a gente tinha que pedir, implorar, ir na prefeitura para ver se vinha um carro para dividir entre quatro ou cinco casas. Era muito difícil”, recorda Rosilda.

Desde que a nova gestão iniciou, há 10 meses, essa realidade mudou por completo e o abastecimento regular passou a ser garantido. “Depois que o prefeito Sérgio Reis entrou, graças a Deus, nunca mais faltou água. De oito em oito dias o caminhão chega, liga avisando, e minha cisterna está sempre abastecida. Hoje é uma alegria, uma bênção”, celebra.

Rosilda faz parte das 40 famílias do Assentamento Camilo Torres atendidas pelo serviço de distribuição de água por carros-pipa, realizado pela Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal de Obras. Somente na localidade, são entregues cerca de 80 mil litros de água potável por semana, garantindo que o recurso chegue diretamente às residências, com regularidade e segurança.

De acordo com o prefeito Sérgio Reis, a ação foi estruturada logo no início da gestão, diante da urgência identificada em comunidades rurais. “Quando chegamos, vimos que havia famílias que dependeram por anos de improviso para ter água. Organizamos um cronograma, reativamos poços e definimos que o abastecimento seria feito de casa em casa, sem interrupções. Nosso compromisso é garantir dignidade, e a água é um direito básico”, destaca o gestor.

O abastecimento realizado por carros-pipa é organizado semanalmente pelo Departamento de Recursos Hídricos, que estabelece rotas e uma programação de atendimento contínuo. Atualmente, são enviadas, em média, 35 carradas de água por semana, o que representa cerca de 280 mil litros destinados ao consumo humano e às atividades domésticas das famílias atendidas. O serviço é direcionado especialmente às áreas rurais e comunidades onde o acesso à rede regular é limitado, garantindo que a população tenha água disponível para as necessidades básicas do dia a dia.

De acordo com o coordenador do setor, Adson Santana Lima, a mudança está na forma de execução. “Antes, o carro abastecia só a caixa da comunidade e muita gente ficava sem. Hoje, a orientação é para colocar água dentro da casa das pessoas. Além disso, reativamos um poço que estava há mais de 10 anos parado, garantindo também o reservatório coletivo. A água é potável, serve para beber, cozinhar e cuidar da lavoura. É dignidade chegando”, explica.

Além das residências, escolas localizadas em áreas rurais também recebem abastecimento regular, garantindo não apenas o consumo dos estudantes, mas também a manutenção das atividades escolares com segurança e conforto.

Realidade transformada

Assim como Rosilda, os moradores do Assentamento Camilo Torres reconhecem a mudança no cotidiano após a implantação do serviço. A comerciante Joseir Alves dos Santos, conhecida como Nega da Melancia, conta que já chegou a passar meses sem água. “Hoje, graças a Deus, toda quarta-feira os carros chegam. A água está garantida e melhorou demais. Antes era um sofrimento. Agora está certo, certo mesmo”, comemora.

O mesmo sentimento é compartilhado pela dona de casa Fernanda dos Santos, que diz ter hoje a tranquilidade de saber o dia do abastecimento. “Antigamente, a gente passava até três meses sem receber água. Agora não, chega na porta, toda semana. A gente se organiza e vive com segurança. Melhorou muito”, reforça.

A dona de casa Camila Roberto Soares, mãe de crianças pequenas, lembra do tempo em que precisava buscar água no reservatório comunitário e, ainda assim, sem saber se encontraria. Ela também comemora as mudanças vivenciadas. “Era pesado, cansativo. Às vezes eu estava grávida e, mesmo assim, tinha que buscar. Agora, graças a Deus e à Prefeitura, tudo mudou. Toda quarta-feira o carro-pipa chega, eu tenho água para cozinhar, para dar banho nas crianças e para viver com dignidade. Mudou demais”, enaltece.

