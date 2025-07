Aberto período de cadastro e recadastro do Mais Aracaju Escolar para o segundo semestre

O procedimento acontece semestralmente e contribui para maior transparência no sistema de gratuidades do setor de transporte público

Amanhã inicia o processo de cadastramento e recadastramento do Mais Aracaju Escolar, que garante o benefício da meia passagem a cerca de 25,9 mil alunos que utilizam diariamente o transporte público na Grande Aracaju. Os estudantes que não realizarem o procedimento ao longo do mês terão o cartão escolar de transporte bloqueado para a compra de novos créditos.

Semestralmente, o recadastramento é realizado com o objetivo de manter a transparência nas gratuidades, considerando que muitos alunos podem concluir sua jornada de aprendizado em um dos semestres do ano. O benefício é intransferível e destinado exclusivamente aos passageiros que estejam na condição de estudantes.

Desde 2019, esse procedimento acontece de maneira 100% online, por meio do site do Mais Aracaju, no Portal do Usuário. O aluno deve preencher as solicitações, enviando os dados cadastrais e anexando os documentos solicitados: RG, CPF e comprovante de residência.

Em um segundo momento, o beneficiário vai precisar solicitar a confirmação na escola em que estuda, exceto os universitários, e acompanhar o resultado da análise da documentação pelo próprio site do Mais Aracaju, no Portal do Usuário. Para o recadastramento dos universitários, além do comprovante de residência e RG e CPF, é necessário informar a grade de horários do aluno.

Cadastramento

As datas para os alunos que ainda não possuem o cartão e querem solicitar o passe eletrônico são as mesmas, tendo como diferença a necessidade do cadastro fotográfico para a confecção do Mais Aracaju Escolar. Posteriormente a solicitação aprovada, o aluno agenda o registro fotográfico no Ceac através do site agendafacil.se.gov.br ou pelos telefones: (79) 99191-2024 / (79) 99191-2031. A primeira via do cartão estará disponível para retirada em até dois dias úteis.

Ascom Setransp