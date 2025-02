Abertura da Jornada Pedagógica do Senac destaca o compromisso com a inovação

A reunião anual marca um ponto de inflexão na reavaliação de métodos, abordagens e práticas no campo da educação profissional

A abertura da Jornada Pedagógica 2025 do Senac reuniu, nesta quinta-feira, no Hotel do Sesc Atalaia, em Aracaju, 230 profissionais da instituição entre instrutores, analistas pedagógicos, gerentes de unidades e de setores da área administrativa. Estiveram presentes na cerimônia de início da jornada, o presidente da Federação do Comércio de Sergipe, Marcos Andrade; representando a Diretoria da Fecomércio, o Conselheiro Roger Barros; o diretor Regional, Nilson Lima; a diretora Regional Adjunta, Esmeralda Cruz; o diretor Administrativo e Financeiro, Manuel Leal; o diretor de Educação Profissional, Adalberto Trindade Souto e a professora doutora Cristiane Tavares, assessora de Inovação Educacional.

Com o tema “Inovação e inclusão: construindo o futuro por meio da colaboração”, a reunião anual marca um ponto de inflexão na reavaliação de métodos, abordagens e práticas no campo da educação profissional.

Para a Cristiane Tavares, também coordenadora do evento, o tema vai além de ser apenas uma pauta, representa um apelo à mobilização e uma oportunidade de explorar alternativas para criar práticas que não só reconheçam as diferenças, mas que também utilizem essas diversidades como potenciais para aprendizagem e desenvolvimento.

“Vivemos em um tempo de mudanças constantes. As demandas do mercado evoluem rapidamente e exigem de nós, uma postura cada vez mais inovadora, flexível e estratégica. Nosso desafio além de formar profissionais qualificados, é de preparar cidadãos críticos, capazes de inovar, incluir, empreender e contribuir ativamente para o desenvolvimento socioeconômico do nosso estado e do nosso país. A Jornada Pedagógica configura-se como um espaço de aprendizado mútuo, de troca de experiências e de construção coletiva. Ao longo destes dois dias de encontro, discutiremos metodologias inovadoras, estratégias e práticas pedagógicas eficazes e os desafios que nos impulsionam a evoluir constantemente”, pontuou.

O diretor Regional Nilson Lima começou sua fala agradecendo a todos os colaboradores do Senac pelos resultados positivos obtidos.

“Assumimos desafios na metade do ano em nosso processo de planejamento retificativo e as metas estabelecidas foram ultrapassadas de forma brilhante e inquestionável. Além disso, sempre estivemos em parceria com a Federação do Comércio em uma agenda que ultrapassa a educação profissional. Unimos esforços com diferentes setores do governo estadual, das prefeituras, e das associações comunitárias para expandir nosso trabalho além das atividades pedagógicas. Então, a palavra é gratidão a vocês que engrandecem e fazem jus a marca referencial que é o Senac de Sergipe”, disse.

“Em 2025, desejo que a paixão que vocês demonstram pela missão de educar torne-se ainda mais motivadora, permitindo que celebremos juntos as conquistas de nossos alunos e de suas famílias. Que possamos ver os progressos de Sergipe não apenas nas áreas de turismo e comércio, mas em todos os setores, pois nosso trabalho transcende a sala de aula; ele se estende às empresas, aos empregos e à vida das pessoas”, completou.

O presidente do Sistema Comércio de Sergipe, Marcos Andrade destacou os números, o sinônimo de excelência, impacto social do Senac e visão estratégica na busca de melhores resultados institucionais.

“No Senac, estamos passando por um período de grande alegria. É gratificante sair de casa para trabalhar, pois sabemos que encontramos um ambiente saudável, onde realmente impactamos positivamente a vida das pessoas. Essa dedicação se reflete em produtividade, que é nosso objetivo. E os resultados falam por si. Ao chegarmos em 2022, o Senac contava com 14 mil alunos. No ano passado, alcançamos 26 mil alunos, e nossa meta para este ano é atingir 30 mil pessoas com a educação profissional, mantendo nossa presença em 75 municípios do Estado de Sergipe pelo terceiro ano consecutivo. Esses feitos não são obra do acaso, o amor pelo que fazemos, a determinação e o profissionalismo estão mudando nosso Estado e fazendo a diferença no Brasil”, concluiu Andrade.

A edição 2025 da Jornada Pedagógica do Senac traz para Aracaju o facilitador, palestrante e sócio do O Futuro das Coisas, Rodolfo Bonifácio, especialista dedicado a impulsionar a inovação na liderança e no desenvolvimento organizacional.

Membro da Rede Global Shapers, uma iniciativa do Fórum Econômico Mundial, atua na interseção entre criatividades, educação e gestão de projetos, oferecendo insights inovadores e estratégias eficazes para o crescimento e regeneração das organizações.

Formado em Relações Públicas, Recursos Humanos e Arte, História Crítica e Curadoria pela PUC-SP, possui mais de 800 horas de experiência em facilitação de grupos. Já atendeu 60 empresas tanto nacionais quanto internacionais, entre as quais estão L’Oréal, Nívea, Rede Globo, Roche, Sicredi, Nespresso, Electrolux, entre outras. Um trabalho impactou mais de 10.000 pessoas por meio de palestras, workshops, atividades de construção de equipe e experiências práticas.

