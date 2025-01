Abertura do Festival de Artes acontece nesta segunda, em Japaratuba

Nesta segunda-feira, 6, tem início a 22ª edição do Festival de Artes Arthur Bispo do Rosário, em Japaratuba. Realizado na Praça Padre Caio Tavares, no centro da cidade, o evento conta com cinco dias de programação gratuita que incluem apresentações de dança, música, artes cênicas e manifestações folclóricas. A iniciativa, promovida pela Prefeitura de Japaratuba, tem apoio do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap).

Criado em 2002, o Festival conta nesta edição com mais de dez apresentações diárias a partir das 17h, com atrações majoritariamente sergipanas, destacando a diversidade artística do município e das cidades vizinhas. O evento leva o nome de Arthur Bispo do Rosário, artista nascido em Japaratuba e reconhecido internacionalmente. O conjunto de sua obra agrega 802 peças com diferentes técnicas, com destaque para a costura e bordado em tecido, em formas de fardões e estandartes. Criado em 2002, o Festival mantém seu propósito de movimentar Japaratuba por meio da valorização de suas manifestações artísticas e cultura “Estamos em uma semana especial para a cultura sergipana, e o Festival de Artes Arthur Bispo do Rosário tem um papel importante na valorização da nossa cultura. Em mais uma edição, o evento mantém o propósito de movimentar Japaratuba por meio da valorização de suas manifestações artísticas e culturais”, destacou o presidente da Funcap, Gustavo Paixão. Confira a programação completa: Segunda-feira, 06/01, a partir das 17h Cia de Dança Diversus São João Naroça Reisado de Dona Bizu Cia de Dança KK-SB Guerreiras Negras do Quilombo Patioba Abertura Oficial do XXII Festival de Artes Capoeira Filhos de Matusalém Jr do Cavaco Cultura Hits Evilázio José Ittauan Terça-feira, 07/01, a partir das 17h Sociedade Sincronia Curumins do Maculelê Reisado de Sabal Pífanos Zabumbadores do Mestre Adão Filarmônica Santa Terezinha Canudos Em Movimento Cia de Dança Entre Nós Afrozikan Trio Paraíba Timbal de Rua Pagodum Quarta-feira, 08/01, a partir das 17h Grupo de Percussão Resistência Negra Rebiboka da Parafuzeta Guerreiros do Maculelê Cacumbi do Mestre Batinga Samba de Roda do Quilombo Patioba Pastoril de Forges Cangaceiros da Boa Flashback Resgate Cultural Retrô Acústico Samuel Silva Quinta-feira, 08/01, a partir das 17h Ação Equilibrada Cia de Dança Os Envolvidos Guerreiro Treme Terra Reisado de São José Pífanos de Geração Em Geração Filarmônica Euterpe Japaratubense Cia de Teatro Bugiganga Cangaceiros do Sertão Mibemol Ravengar e Célia Raven Leonne “O Nobre” Sexta-feira, 09/01, a partir das 17h Cia de Teatro Cara Pálida Cia de Dança Vênus Cia de Artes Marciais Shotokan Cacumbi do Mestre Nêgo Os Cabras de Lampião Cia de Teatro Cayeras Seja Fada Japa Raizes Africanas Morgana Nona Mika Santos Luan Estilizado