Abertura do São João de Estância 2025: Salva Junina celebra tradição e cultura

A cidade de Estância, conhecida como a Capital Brasileira do Barco de Fogo, deu início ao São João 2025 com a tradicional Salva Junina, realizada neste sábado (31), marcando o começo de 30 dias de celebrações culturais e musicais.

O evento, um dos mais aguardados do calendário festivo do município, reuniu centenas de pessoas em um cortejo vibrante, seguido da bênção e acendimento da fogueira junina, reforçando a identidade cultural da cidade.

A Salva Junina começou com um cortejo que partiu da Igreja Santa Cruz em direção à Praça Barão do Rio Branco, onde foi realizada a cerimônia de hasteamento das bandeiras dos Santos Juninos (Santo Antônio, São João e São Pedro), em frente à Catedral. O padre Nivaldo Soares, que há 25 anos conduz a bênção da fogueira, liderou o momento simbólico, seguido pelo acendimento oficial da fogueira. O evento contou com a participação de grupos de forró pé de serra, quadrilhas, cantadores, batucadas, fogueteiros e as tradicionais espadas e barcos de fogo, símbolos culturais de Estância.

Em seu discurso, o prefeito André Graça destacou a importância de preservar as tradições locais e celebrou a grandiosidade do São João estanciano. “É uma grande emoção abrir os festejos do maior São João do Brasil. Aqui, não temos apenas shows bonitos com atrações nacionais e regionais; Estância é a terra da cultura, que brilha com nossos agentes culturais. Estamos perpetuando uma identidade única, com nossas batucadas, espadas e barcos de fogo”, afirmou. A festa prosseguiu no Forródromo Antônio Rogério Cardozo, com apresentações de Fabinho do Acordeon, Tarcísio do Acordeon, Calcinha Preta e Jonas Esticado, que animaram o público até a madrugada.

O prefeito fez questão de agradecer o apoio financeiro que ajudaram a viabilizar os 30 dias de festa, apesar das limitações orçamentárias do município. “Quero reconhecer quem tem ajudado Estância: o deputado Gustinho Ribeiro, com emendas de quase R$ 4 milhões, o senador Alessandro Vieira, que destinou R$ 1 milhão, a deputada Katarina Feitosa, com R$ 500 mil, e o governador Fábio Mitidieri, que nos apoiou em diversas áreas, especialmente no São João”, declarou Graça. Ele reforçou seu compromisso de divulgar publicamente os colaboradores, utilizando rádio, imprensa e redes sociais para agradecer.

A abertura dos festejos contou com a presença de diversas autoridades, entre elas o deputado federal Gustinho Ribeiro, o vice-prefeito Cristóvão Freire, vereadores, a promotora de Justiça Cecília Guimarães, a superintendente do Sebrae, Priscila Filizola, e o ex-prefeito Gilson Andrade.

Ao longo de todo o mês de junho, Estância espera receber milhares de visitantes, atraídos pela autenticidade de seu São João — uma festa que combina hospitalidade, tradição e uma programação diversificada, consolidando o município como um dos principais destinos juninos do Brasil.

Acompanhe a programação completa do São João de Estância 2025 no site oficial da prefeitura e venha vivenciar essa celebração única, repleta de cultura, fé e alegria!

Por Genilson Máximo – da assessoria