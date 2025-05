Abertura oficial do Forró Siri 2025 acontece neste sábado, em Socorro

A abertura contará com shows de Ramon e Randinho, Calcinha Preta, Leonne O Nobre e Tarcísio do Acordeon

O festejo junino mais tradicional de Nossa Senhora do Socorro, realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e Economia Criativa (Semcult), está prestes a começar. A abertura do Forró Siri 2025 acontece neste sábado, 31, a partir das 21h, no Centro Histórico do município, e promete aquecer o coração dos socorrenses e turistas com muito forró, tradição e cultura. O evento será marcado por grandes atrações musicais que celebram as raízes nordestinas.

Na primeira noite, sobem ao palco os artistas Ramon e Randinho, Calcinha Preta, Leonne O Nobre e Tarcísio do Acordeon, em uma festa que deve atrair milhares de pessoas para a sede da cidade. O evento é gratuito e faz parte da valorização da cultura regional. Os festejos juninos em Nossa Senhora do Socorro seguem até o fim de junho. Para conferir a programação completa do Forró Siri 2025, basta clicar aqui.

Além dos shows, a festa conta com toda uma logística pensada e organizada pela gestão municipal, estrutura com segurança, banheiros, posto médico, acessibilidade e policiamento reforçado. A expectativa da Prefeitura é movimentar a economia local e receber turistas de diversos estados.

Maior e melhor

O maior e melhor Forró Siri de todos os tempos está chegando e promete consolidar Nossa Senhora do Socorro como parada obrigatória no calendário junino dos sergipanos em 2025. Serão mais de 20 dias de festa organizados pela Prefeitura de Socorro, com cerca de 80 atrações, sendo 35 artistas locais, uma iniciativa da gestão municipal para enaltecer a cultura local e fortalecer a tradição dos festejos na região.

Confira a programação deste sábado, 31

21h – Ramon e Randinho

23h – Calcinha Preta

1h – Leonne O Nobre

3h – Tarcísio do Acordeon

Foto: Calcinha Preta / Rede Social

Fonte: Assessoria de Comunicação