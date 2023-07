Abrasel busca fortalecer setores de bares, restaurantes e eventos em São Cristóvão

A Associação de Bares e Restaurantes de Sergipe (Abrasel) reuniu, nesta sexta-feira, 14, empresários, instituições parceiras e autoridades municipais para discutir a ampliação de sua atuação na cidade histórica de São Cristóvão. O encontro, que contou com a presença do prefeito da cidade, Marcos Santana, e do secretário municipal do Desenvolvimento Econômico e do Trabalho, Josenito Oliveira, teve como objetivo fortalecer os setores de bares, restaurantes e eventos na região.

A reunião foi considerada altamente produtiva pelo presidente da Abrasel em Sergipe, Bruno Dórea. Ele demonstrou otimismo com as perspectivas geradas durante o evento, ressaltando o potencial de crescimento e desenvolvimento dos estabelecimentos do setor na cidade histórica. “São Cristóvão tem tudo para se tornar um roteiro turístico muito forte em nosso estado. Mas precisa de investimentos, apoio, parcerias e um olhar estratégico das iniciativas pública e privada. A Abrasel está buscando ampliar sua atuação aqui e veio apresentar as propostas de atuações e buscar apoio. Pela reunião, saímos com a certeza de que São Cristóvão será, em breve, um pólo forte dos nossos trabalhos”, avaliou Bruno.

Durante o encontro, foram abordados diversos tópicos relacionados ao fortalecimento dos setores de bares, restaurantes e eventos. Dentre as principais discussões, destacaram-se a criação de programas de capacitação e treinamento para profissionais do ramo, a busca por parcerias com instituições de ensino e a implementação de ações de marketing e promoção para atrair turistas e visitantes.

“A expansão da atuação da Abrasel em São Cristóvão representa uma oportunidade única para o crescimento do setor de bares, restaurantes e eventos na região. Com seu vasto patrimônio histórico e cultural, a cidade tem potencial para se tornar um importante polo gastronômico e de entretenimento em Sergipe”, complementou o presidente da Abrasel em Sergipe.

O prefeito Marcos Santana ressaltou a importância da iniciativa da Abrasel e reiterou o apoio do governo municipal para impulsionar o setor. Ele enfatizou que o fortalecimento dos bares, restaurantes e eventos em São Cristóvão contribuirá para o desenvolvimento econômico e turístico da cidade, gerando empregos e atraindo investimentos.

O secretário municipal do Desenvolvimento Econômico e do Trabalho, Josenito Oliveira, também expressou confiança na parceria entre a Abrasel/SE e o poder público local. Ele afirmou que a união de esforços é fundamental para impulsionar o setor de bares e restaurantes, promovendo a geração de renda e o desenvolvimento da economia local.

Com a realização desse encontro, a Abrasel reafirma seu compromisso em fortalecer o setor de bares, restaurantes e eventos em São Cristóvão. A expectativa é que a parceria entre empresários, instituições parceiras e autoridades municipais traga resultados positivos, impulsionando o turismo, gerando empregos e fomentando a economia local.

Ascom Abrasel/Obará Comunicação Integrada