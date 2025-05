Ação conjunta flagra homem por tentativa de feminicídio em Monte Alegre

As Polícias Militar e Civil divulgaram nesta sexta-feira, 9, que um suspeito de tentativa de feminicídio por arma branca foi detido na última terça-feira, 6, no Centro do município de Monte Alegre de Sergipe. O homem foi identificado como companheiro da vítima.

Após receber a notícia de que uma mulher teria sido vítima de diversos golpes de faca desferidos pelo seu companheiro, as forças de segurança da cidade partiram, no intuito de localizar o homem e acompanhar a vítima ao hospital.

Após algumas buscas, o suspeito foi localizado e, diante da presença policial, se entregou, sendo preso em flagrante pela Polícia Militar. A vítima precisou ser transferida para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), em Aracaju, pois apresentava diversos ferimentos por arma branca, em várias partes do corpo.

O delegado Artur Herbas, responsável pelas investigações, informa que, além do auto de prisão em flagrante, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do suspeito, que foi deferida pelo Poder Judiciário, após audiência de custódia.

“Ele será indiciado por tentativa de feminicídio e responderá ao processo preso”, acrescentou o delegado.

A Polícia Civil destaca que respostas rápidas como essa também dependem da colaboração da população. Informações sobre outros crimes no Alto Sertão podem ser prestadas, de forma anônima, através do telefone 181.

Fonte e foto SSP