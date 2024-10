Ação conjunta prende suspeito de diversos roubos em Simão Dias

Em ação conjunta, dois suspeitos de diversos roubos em Simão Dias foram presos nessa terça-feira, 8. A ação policial foi desencadeada pela Delegacia de Simão Dias e pela 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (4ª CIPM). A operação conjunta aconteceu no povoado Brinquinho, em Simão Dias.

De acordo com as informações policiais, no dia 05 de outubro, por volta das 12h, os suspeitos praticaram um roubo em uma mercearia localizada no Povoado Caraíbas de Cima. Na investida, eles levaram R$ 800 e celular do estabelecimento, além de R$70 e celulares de clientes que chegavam à mercearia.

Ainda no mesmo dia, no final da tarde, os suspeitos assaltaram um posto situado no Povoado Pau Preto, em Paripiranga (BA), subtraindo dinheiro e aparelhos celulares.

Já nessa terça-feira, 8, eles roubaram uma mercearia e uma quitanda, localizadas no Povoado Triunfo, em Simão Dias. Na Mercearia, eles roubaram R$ 1 mil. Na quitanda, levaram R$ 1.474.

Com o objetivo de localizar os aparelhos celulares subtraídos ao longo do final de semana, foram realizadas diligências no município de Lagarto, onde foi possível localizar e apreender cinco aparelhos celulares.

Durante a operação, foram apreendidos: um revólver calibre .32, munições, R$ 2.474,00 em espécie e as vestimentas utilizadas nos roubos.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte SSP