AÇÃO CONJUNTA RECUPERA TRÊS CAVALOS FURTADOS POR JOVEM E ADOLESCENTES EM MONTE ALEGRE DE SERGIPE

Uma ação conjunta entre as Polícias Civil e Militar recuperou na tarde desta quarta-feira (25), três cavalos furtados em Monte Alegre de Sergipe. Entre os suspeitos, está um jovem de 19 anos e outros cinco menores de idade.

O caso aconteceu na última terça-feira (24), no Povoado das Taxas, na estrada que dá acesso ao município de Nossa Senhora da Glória.

Após o registro de Boletim de Ocorrência, foram iniciadas as primeiras diligências policiais. A Polícia Militar, por meio do 4ºBPM, recebeu as primeiras informações e foi até a possível localização do suspeito, de 19 anos. Com ele, foi encontrado um dos animais subtraídos.

Posteriormente, os outros cinco menores de idade foram encontrados, junto com os outros dois cavalos. Os depoimentos dos possíveis envolvidos foram coletados, e os animais foram devolvidos.

Os menores de idade poderão responder por ato infracional análogo ao crime de abigeato, que é o furto de animais domésticos. Já o adolescente, responderá por abigeato e corrupção de menores.

Com informações da SSP