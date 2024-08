Ação da Deso amplia em mais de 6.500 o número de beneficiários do Tarifa Social

Com a implementação da busca ativa nas residências dos usuários, em conjunto com ações educativas para o uso consciente da água, a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) ampliou o número de famílias beneficiadas pelo programa Tarifa Social, que concede até 50% de desconto na conta de água, na região do baixo São Francisco, formado pelos municípios: Amparo de São Francisco, Brejo Grande, Canhoba, Cedro de São João, Ilha das Flores, Japoatã, Malhada dos Bois, Muribeca, Neópolis, Pacatuba, Propriá, Santana do São Francisco, São Francisco e Telha, que passou de 403 matrículas cadastradas em 2023, para 6.992 só no primeiro semestre de 2024, o que representa um crescimento de mais 1.600%. Ao todo, cerca de 27.900 pessoas são beneficiadas pelo programa nos 14 municípios da região.

O programa Tarifa Social é uma iniciativa da Deso que concede desconto na conta de água para pessoas de baixa renda, atendendo alguns critérios como: renda per capita de até 1/4 do salário-mínimo, estar cadastrada no CadÚnico do Governo Federal, entre outros. As famílias cadastradas foram enquadradas no programa.

O gerente comercial norte da Deso, Raimundo José Cardoso Filho, destaca o compromisso social da empresa. “Essa é a maior ação de inclusão social promovida pela Deso. Nunca na história da empresa houve uma campanha tão positiva, e ainda mais, que leva os programas sociais da empresa à casa dos nossos usuários. O número de famílias que estavam irregulares e passaram a estar quite com a empresa por conta desses programas, é muito grande. Além de ajudar nas finanças dessas famílias, a companhia ainda promove o uso consciente da água”, expressou.

Para a dona de casa e moradora do município de Brejo Grande, Hélen Gomes, o programa veio no momento propício. “O programa Tarifa Social da Deso veio no momento que a gente mais precisava. Estou com minha filha de dois anos no tratamento de leucemia, então esse desconto vai ajudar muito”, afirmou.

Porta a porta

A busca ativa consiste em visitas ‘porta a porta’, realizadas pelos colaboradores da Deso, com objetivo de oferecer novas ligações de água e a regularização da residência perante a companhia. O objetivo é a regularização dos imóveis, ou seja, a retirada da clandestinidade. São disponibilizados serviços de ligação, religação, cadastramento nos programas Baixa Renda e Tarifa Social, instruções para o parcelamento de débito e o recadastramento de localidade.

O criador de conteúdo digital Dani Gold, morador da região de Ilha das Flores, elogiou o trabalho social da Deso. “Estou muito feliz em ver o trabalho da Deso de porta em porta, trazendo muitos benefícios para a nossa comunidade, com um programa que possibilita um desconto de 50% na tarifa de água. Um trabalho muito importante que está sendo feito, pensando nas famílias de baixa renda. Onde vivo não temos condições de pagar contas altas, vivemos de Bolsa Família e da pesca. Essa ação da Deso me deixou muito contente e com gratidão no coração”, frisou.