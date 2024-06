Ação da Deso promove aumento no número de novas ligações de água no sertão

A busca ativa promovida pela gerência comercial sertão da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) obteve resultados expressivos no aumento de novas ligações de água e na regularização de diversos imóveis. Entre 2019 e 2024 foram cerca de 3.746 novas ligações, além dos 2.721 entre o mesmo período de 2014 e 2019, um incremento de 27,37% no número de novas residências com água encanada na região.

De acordo com o diretor Comercial e Financeiro, João Quintiliano, a Deso está sempre buscando mecanismos de aproximação com a sociedade para expandir seus serviços sociais. “Temos desenvolvido diversas iniciativas para melhorar o acesso da população aos serviços da companhia, por meio da ação que intitulamos ‘Deso vai até você’. Esta ação tem alcançado objetivo regularizar as ligações de água de forma prática e cômoda, com o menor custo possível ao usuário”, afirmou.

Para o supervisor de Receitas do Sertão, Tiago José Oliveira Resende, a ação tem como propósito facilitar a regularização de imóveis junto a Deso e oferecer novas ligações de água. “Fizemos um teste inicialmente para verificar como seria esta ação, e, diante do grande sucesso, fomos dando continuidade. Ao todo, são 20 municípios atendidos com ligações de água ‘porta a porta’, onde o colaborador da Deso sai e oferece a ligação de água. Isso para nós é uma grande honra e felicidade poder oferecer este serviço e proporcionar o bem-estar da população”, enfatizou.

Deso vai até você

A busca ativa consiste em visitas ‘porta a porta’, realizadas pelos colaboradores da Deso, com objetivo de oferecer novas ligações de água e a regularização da residência perante a companhia, ou seja, a empresa vai até os usuários, e, de forma prática, resolve as pendências do cidadão com a empresa. “No ano de 20219 iniciamos uma grande campanha de regularização de ligação de água e religação, fomos de porta a porta, oferecer ligação de água, regularizar os imóveis e dar essa comodidade à sociedade, promovendo bem-estar e saúde, porque água é saúde, é qualidade de vida. A partir daí, com os resultados positivos, expandimos a ação e melhoramos os índices na região”, disse.

Foto Deso