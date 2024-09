Ação integrada localiza no Piauí suspeito de lesão corporal na filha, na ex-companheira e descumprir medida protetiva em Poço Redondo

Nesta quinta-feira, 26, em meio à ação conjunta entre a Delegacia de Poço Redondo, Polícia Militar de Sergipe e Polícias Civis de Pernambuco e Piauí, foi cumprido um mandado de prisão preventiva contra um suspeito de lesão corporal qualificada e constrangimento ilegal, ocorridos no município poço-redondense. A detenção aconteceu numa região de divisa dos estados de Pernambuco e Piauí.

De acordo com as investigações policiais, a vítima compareceu à Delegacia de Poço Redondo para realizar uma denúncia de violência contra o seu pai. Segundo a mulher, o caso aconteceu após uma festa no município do Alto Sertão Sergipano, em agosto. O homem teria agredido a filha devido a uma discussão sobre a criação do seu neto. Além disso, foi apurado que ele também sondou informações sobre a mãe da vítima, ex-companheira dele, sendo que já existia um mandado de prisão contra o suspeito por descumprimento de medida protetiva em favor da ex-companheira.

Logo após o caso envolvendo a filha, o homem teria fugido de Poço Redondo. A Polícia Civil abriu inquérito policial sobre o ocorrido e representou pela prisão preventiva do investigado e, paralelamente, a Polícia Militar local compartilhou informações com as Polícias Civis de Pernambuco e Piauí. Hoje, o homem foi localizado numa região de divisa entre PI e PE, sendo detido e interrogado pela polícia pernambucana.

Dessa forma, o inquérito policial foi cumprido e enviado ao Poder Judiciário de Sergipe. O caso fica à disposição da Justiça.

Fonte SSP