Ação Kennedy 2024 levará atividades de saúde e cidadana neste sábado; Serão mais de 15 serviços ofertados gratuitamente em Aracaju

O Centro de Excelência John Kennedy irá abrir suas portas neste sábado, 18, no bairro Getúlio Vargas, em Aracaju, para realizar a segunda edição do Ação Kennedy.

A proposta é reunir uma gama de serviços de saúde e cidadania em um único local, destinados aos pais, alunos, professores e comunidade em geral. Dentre eles estão consultas médicas, aferição de pressão arterial e glicemia, consultoria de beleza, rodas de conversa e oficinas sobre saúde mental, alimentação saudável e primeiros socorros.

As atividades irão acontecer das 8h às 11h. Além das atividades em saúde e prevenção, o Centro de Excelência John Kennedy também disponibilizará uma sala para atendimento pedagógico aos responsáveis de alunos matriculados na unidade, retirada de carteirinha estudantil e atividades de educação empreendedora, com o apoio da Superintendência Estadual da Juventude.

“Estará aberto para toda a comunidade. As salas estarão disponíveis para acolher todo o público e teremos um plantão pedagógico da escola para atender aos responsáveis dos alunos”, destacou a diretora Armênia Ribeiro. Enquanto as salas são ocupadas por serviços e atividades de cidadania, outras atividades de lazer estarão acontecendo na quadra da escola, a exemplo de aulas de fit dance – todas elas protagonizadas pelos alunos.

Primeira edição

A segunda edição pretende superar a primeira, realizada em agosto de 2023, quando a comunidade respondeu ao convite da escola e compareceu para ser atendida por médicos clínicos, advogados, nutricionistas, massoterapeutas, educadores físicos e consultores de beleza, dentre outros profissionais.

As salas de aula foram transformadas em salas de atendimento. Dentre as atividades, estiveram o Bazar do Terceirão, as delícias do Terceirão, e atividades voltadas à prevenção em saúde. Também houveram ações da Superintendência da Juventude (Sejuv), como confecção de ID Jovem para passagem gratuita; plataforma de inscrição em cursos do Coliga para a economia criativa; ID Jovem de meia entrada, e cadastro de jovens no mapa do empreendedor.

Todas as atividades são realizadas com apoio de parceiros, a exemplo do Corpo de Bombeiros de Sergipe; dos programas da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura, Acolher e Cuidar-SE; além de clínicas particulares e empresas de cosméticos.

Foto: Silvio Oliveira/Arquivo Seduc