Ação sustentável da Deso contribui para recarga de mananciais

O ‘Deso + Verde’, projeto desenvolvido pela Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), contribui para a recarga de mananciais de água, como rios, riachos e lagos, por meio do plantio e doação de mudas arbóreas de vegetação nativa. As recargas consistem na reposição de água nos corpos hídricos superficiais e subterrâneos, a exemplo dos aquíferos, e a presença de árvores nas áreas onde esse processo acontece é fundamental.

Isso porque, sem elas, o solo dessas zonas pode passar por desertificação, causando desde danos à saúde e à capacidade de reposição hídrica dos mananciais, até a morte de uma fonte de água em razão da falta de vegetação. São prejuízos que podem impactar diretamente o acesso à água potável pela população e o meio ambiente como um todo.

“É crucial que a gente saiba preservar essas áreas de recarga e a Deso faz isso plantando e doando mudas. Plantar é a melhor maneira de você preservar”, explicou o coordenador de Preservação de Mananciais e Segurança de Barragens (Cops) da Deso, Luiz Carlos Souza Silva, ressaltando, ainda, que a própria população pode ajudar a preservar as zonas de recarga a partir do plantio de árvores. “É preciso pensar nas gerações futuras”, frisou.

Desde 2019, o ‘Deso + Verde’ já doou mais de 110 mil mudas arbóreas, com meta de chegar a 200 mil. Além disso, a empresa também executa ações que beneficiam positivamente os mananciais do estado. Uma delas envolve o reflorestamento de uma área de seis quilômetros às margens do rio Piauitinga, com 42 mil mudas de árvores de espécies nativas.

Conscientização ambiental

A companhia atua, ainda, para promover conscientização ambiental a públicos de todas as idades. Iniciativas como ‘Deso vai à Escola’, ‘Deso Comunidade’ e ‘Saneamento Expresso’, programa itinerante de educação ambiental, ajudam a difundir ações e modos de vida sustentáveis. Só em 2024, a empresa contemplou 7.596 pessoas com atividades de conscientização ambiental.

Foto: Arthuro Paganini